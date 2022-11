Conheça o 'programa de milhas' que oferece hospedagens e experiências VIP

Já pensou em ganhar pontos durantes as viagens que dão direito a viajar ainda mais? Esse á a ideia do programa Marriott Bonvoy: os sócios recebem bonificações ao estilo das minhas de companhias aéreas e cartões de crédito nas 30 marcas que pertencem ao grupo em todo o mundo – e, além de hospedagens, os participantes podem comprar artigos de luxo nas boutiques participantes.

Fazem parte do portfólio de opções hotéis, resorts all-inclusive, casas premium para locação, mas os sócios também podem ter acesso VIP a diferentes experiências, que podem ser compradas a preços fixos ou também com lances em leilões. Ou seja: desde jantares privativos com chefs renomados em restaurantes icônicos, assim como eventos esportivos, shows e diversas atrações culturais.

Entre os destaques para a América Latina e Caribe são entradas para o festival musical Estereo Picnic 2022, na Colômbia, com direito à estada no W Bogotá para duas pessoas; hospedagem no W Mexico City para a parada LGBTQIAP+ na capital mexicana e acesso exclusivo ao Sirenito Show. E também há opções pensadas para a próxima temporada da Fórmula 1, com direito às áreas de equipes.

Para garantir que a experiência seja ainda mais exclusiva – além de permitir maior personalização do atendimento e dispensar contatos com agentes de concierge durante as viagens –, a plataforma tem um aplicativo para smartphones. Para se associar ao Marriott Bonvoy, basta realizar o cadastro pelo site oficial do programa (que também permite incluir cartões de crédito para somar pontos).

