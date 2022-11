Os 10 melhores filmes e séries sobre futebol, Copa do Mundo e jogadores

Aproveitando o início da Copa do Mundo, o Star+ acaba de lançar uma produção que envolve o tão sonhado prêmio, a comédia “A Taça é Nuestra”. Com isso, Casual Exame selecionou outras produções, tanto ficcionais quanto documentais, sobre futebol, jogadores e, é claro, a Copa do Mundo.

A Taça é Nuestra (Star+)

Depois de zerar a conta bancária para levar o seu filho na Copa do Mundo, Lucho (Joaquín Furriel) fica devastado ao ver o seu país, Argentina, desqualificado por causa de uma sanção. Agora, Lucho quer devolver ao filho o sonho e a esperança de levar a Argentina de volta ao campeonato. Para isso, ele lidera o plano mais louco da história do esporte: roubar a Taça. A série já está disponível com exclusividade na plataforma.

Maradona Conquista de um sonho (Prime Video)

A história por trás da lenda. A série acompanha desde a juventude até a vida adulta e a ascensão de Diego Maradona como um dos maiores fenômenos do futebol mundial, revelando o ser humano por trás do sucesso.

Ronaldo, o Fenômeno (Globoplay)

A série conta com depoimentos de atletas que participaram da carreira do atacante, casos de Zidane, Romário, Simeone, Maldini e Roberto Carlos. Além de detalhes do início da carreira de Ronaldo na década de 90, o doc vai conta os bastidores e o assédio da imprensa na final da Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu para a França. O ponto alto é a passagem dele pela Europa e a conquista do pentacampeonato em 2002.

Brasil 2002 - Os Bastidores do Penta (Netflix)

O documentário mostra os bastidores da seleção brasileira que conquistou a Copa do Mundo de 2002, com imagens inéditas e entrevistas com os jogadores.

Neymar - O Caos Perfeito (Netflix)

Um dos atletas mais famosos e bem pagos de todos os tempos, Neymar é um herói em campo, mas também é alvo de muitas controvérsias. Com direção de David Charles Rodrigues, esta série documental de três episódios é um retrato íntimo e pessoal de Neymar da Silva Santos Júnior, acompanhando sua ascensão à fama no Santos, os dias de glória no FC Barcelona, os altos e baixos com a seleção brasileira e o Paris Saint-Germain, e todo seu trabalho de marketing, comandado pelo pai. Repleta de convidados especiais, a série traz entrevistas de lendas do futebol, como Beckham, Messi e Mbappé, que opinam sobre o lugar do craque na história do esporte.

Raízes da Champions (HBO Max)

Conheça a história do Vini Jr no primeiro episódio da série Raízes da Champions. Da Gávea para os maiores palcos da Europa, com direito a gol do título Merengue na última UEFA Champions League.

Beckham: Salve Nosso Time (Disney+ e Star+)

A produção original Disney+, “Beckham: Salve Nosso Time”, é uma emocionante série documental que mostra o retorno de David Beckham à suas raízes no leste de Londres para orientar os Westward Boys, um time de futebol jovem e de base que está na zona de rebaixamento de sua liga. No entanto, esta não é uma liga qualquer, mas sim a mesma em que David jogou quando jovem.

FIFA: Futebol, Dinheiro e Poder (Netflix)

Das lutas pelo poder à política internacional, uma análise à FIFA revela-nos a história controversa da organização — e o que está em jogo quando se organiza um campeonato mundial de futebol.

Galácticos (Star+)

A produção documenta o primeiro mandato de Florentino Pérez como presidente do Real Madrid, e a revolução galáctica que ele realizou para tornar o time o clube de futebol mais glamoroso e bem-sucedido que o mundo já viu. O documentário em três partes inclui percepções fascinantes de um elenco estelar de lendas do Real Madrid, incluindo Iker Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Claude Makélélé, Fernando Morientes, Steve McManaman e o técnico Vicente del Bosque, junto com pessoas mais próximas de Perez.

Gol!: O Sonho Impossível (Star+)

Santiago Munez (Kuno Becker), um jovem imigrante que vive nos subúrbios de Los Angeles, tem um sonho impossível: jogar futebol em um time de renome internacional. Inesperadamente, ao fazer um teste para um clube inglês, o Newcastle United, Santiago se vê totalmente sozinho em um mundo onde futebol é uma religião e os jogadores são deuses. Agora, além de provar que tem talento, paixão e determinação para jogar junto com os melhores do mundo, ele precisa superar seus problemas e os dos outros.

