Conheça o kit que inclui bebida, taças e até barman para facilitar festas

Quanto custa preparar uma festa? Claro que essa equação leva em consideração diferentes fatores, mas o The Gin Flavors – hub dedicado à bebida com loja, eventos e clube de assinaturas – criou uma plataforma que já inclui todos os serviços necessários do bar, desde as taças até o barman. Na opção “de entrada”, com rótulo nacional Atlantis, cada drinque tem valor médio de 12 reais.

“Queremos revolucionar o mercado e proporcionar uma experiência completa para os clientes. Todo anfitrião merece curtir a sua festa e com nosso kit é possível ter um evento com direito a um barman sem custos adicionais. Apostamos muito no projeto para festividades que se aproximam, como Copa do Mundo e confraternizações de fim de ano”, afirma Erico de Angelis, sócio-fundador.

Todas as opções são calculadas pelo número de convidados (que pode variar de 20 a 40 pessoas) e o custo individual varia de 51 reais a 43 reais, considerando cerca de quatro drinks para cada. Também é possível optar pelo gim Bombay, com custo individual entre 62 reais a 50 reais; ou pelo Hendricks, que varia de 70 reais a 58 reais por pessoa – os kits rendem de 73 drinks até 166 drinks.

“Queremos resolver o maior problema de qualquer evento que se queira fazer drinques, sem custos adicionais”, diz Angelis. Com isso, a plataforma já inclui destilado, tônicas, botânicos, taças, cardápio autoral, consultoria da equipe The Gin Flavors e serviço de barman por três horas. Não são incluídos gelo e frutas, que são as únicas exceções do que deverá ser fornecido pelo contratante.

Considerando o preço dos pacotes completos, há opções de 1.050 reais a 1.723 reais para o Atlantis; enquanto o gim Bombay varia de 1.250 reais no kit para 20 pessoas (com 73 drinks) e 2.150 reais no kit para 40 pessoas (com 131 drinks). Por fim, a variação topo de linha, que serve o rótulo Hendricks, parte de 1.418 reais no kit para 20 pessoas e chega a 2.363 reais no kit para 40 pessoas.

