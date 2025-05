Conheça a Ferrari de R$ 7,5 milhões comprada por Neymar

O atacante Neymar, do Santos, comprou uma Ferrari “Purosangue” avaliada em cerca de R$ 7,5 milhões. Da categoria SUV e possíveis acréscimos de tecnologias, o veículo pode ter valor ainda maior.

O carro comprado pelo jogador tem a cor “neropurosangue”, preta, com detalhes em vermelho metálico visíveis com luz específica. O veículo tem 725 cavalos de potência.

Quando o modelo chegou ao Brasil?

O modelo chegou ao Brasil em 2023, com uma fila de espera de dois anos para comprar o carro. Nas redes sociais, o jogador do Santos publicou uma foto mostrando o interior do veículo, com destaque para o tapete personalizado com seu nome.

A Ferrari “Purosangue” é o primeiro modelo da marca com quatro portas e quatro lugares. O porta-malas é o maior já visto em uma Ferrari.

O chassi tem teto de fibra de carbono, e as portas traseiras têm dobradiças invertidas, que acomodam quatro bancos elétricos aquecidos.

Além dessa Ferrari, o craque do Santos tem um Porsche 911 GT3 RS e um Rolls-Royce de fabricação limitada.

Ferrari mais cara: montadora reajusta preços em até 10% por tarifas

Apesar do otimismo com os resultados do primeiro trimestre, divulgados hoje pela manhã, a Ferrari chamou atenção para um possível impacto negativo das tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos.

A montadora italiana estima que as novas regras podem reduzir em até 0,5 ponto percentual suas margens de lucro operacional neste ano.

O presidente Donald Trump decretou uma tarifa de 25% sobre veículos importados da União Europeia em abril, o que levou a Ferrari a reajustar em até 10% o preço de alguns modelos — um aumento que pode adicionar até US$ 50 mil ao valor final de cada carro.

Ainda assim, a companhia manteve sua projeção de resultados para 2025. A expectativa é de uma receita superior a €7 bilhões, Ebitda de pelo menos €2,68 bilhões (com margem de 38,3%) e lucro ajustado por ação de €8,60.