Confira 13 filmes de terror para assistir nesta sexta-feira 13

O que em uma sexta-feira 13, e em plena pandemia? Se você é daqueles supersticiosos, que acreditam que o ideal é ficar em casa para não correr riscos, preparamos uma lista especial com 13 filmes (isso mesmo!) em ordem aleatória. Confira:

Annabelle 2: A Criação do Mal, de David F. Sandberg

Após a trágica morte de sua filha, um artesão de bonecas e sua mulher acolhem em sua casa uma freira e várias meninas de um orfanato. Mas os dois vivem atormentados pelas lembranças traumáticas e ainda têm de enfrentar um demônio do passado. Está no Looke e na Netflix.

Jogos Mortais, de James Wan

Dois estranhos acordam em uma sala sem se lembrar de como chegaram lá. Mas não demora muito até que ambos descubram que são peões em um jogo mortal articulado por um notório assassino em série. Está no Amazon Prime Video e Telecine.

Maligno, de Nicholas McCarthy

A inteligência fora do normal para sua idade, além de um comportamento estranho e violento do filho Miles, faz Sarah buscar respostas. No caminho de sua investigação, ela terá de lidar com o instinto materno diante de uma espécie de força sobrenatural que, aos poucos, toma conta completamente do garoto. Está nos Filmes do YouTube.

Boneco do Mal, de William Brent Bell

Uma babá parece receber o emprego dos sonhos. Ao ser contratada por uma família inglesa, ela terá de cuidar de um boneco em vez de uma criança. O que era uma tarefa fácil se torna um pesadelo após ela quebrar várias regras estabelecidas por ser patrões e diversos incidentes darem 'vida' ao boneco. Disponível no Amazon Prime Vídeo.

Sobrenatural, de James Wan

Outro filme em que o primeiro é melhor do que os outros três lançados na sequência: Capítulo 2 (2013), A origem (2015) e A Última Chave (2018). A família Lambert se muda para uma casa nova e o filho Dalton entra em coma de forma inexplicável. Após relutar, eles aceitam que é um problema sobrenatural, mas não basta mudar de lá para que tudo seja resolvido. Disponível no Amazon Prime Vídeo.

A Freira, de Corin Hardy

O Vaticano envia um padre perturbado e uma noviça prestes a se tornar freira para investigar o suicídio de uma freira em um convento isolado na Romênia. Lá eles terão de lutar contra uma força maligna que se materializa em forma de uma freira demoníaca. Está no Telecine.

A Morte do Demônio, de Sam Raimi

Não estamos falando do remake, que é muito ruim. O original do diretor Sam Raimi é um clássico. Ash (personagem de Bruce Campbell) e um grupo de amigos encontram um antigo livro ao irem passar uma noite em uma casa na floresta. Ao ser lido em voz alta, o necronomicon libera diversos demônios. Está nos Filmes do YouTube.

A Órfã, de Jaume Collet-Serra

A adoção é sempre um caminho longo e complicado. Neste filme, um casal, apesar de já ter dois filhos decide adotar um terceiro após sofrer um trágico aborto. Uma série de eventos, no entanto, faz com que a mulher (Vera Farmiga) pense que adotou o próprio mal em vez de uma criança de nove anos. Está no Telecine.

A Noiva, de Svyatoslav Podgayevskiy

O filme do jovem diretor russo Svyatoslav Podgayevskiy surpreende. Uma jovem mulher viaja para conhecer os parentes do futuro marido. Em um ambiente estranho, ela tem de participar de uma cerimônia prepara pela família e, com visões horríveis, logo percebe que não deveria ter ido. Está na Netflix.

A Bruxa de Blair, de Daniel Myrick, Eduardo Sanchez

A fórmula foi repetida muitas e muitas vezes depois, mas este filme, sem dúvida, marcou com uma narrativa tensa a partir da visão dos personagens. Na história, três jovens desaparecem ao entrarem em uma floresta para gravar um documentário sobre uma lenda local. As filmagens são encontradas anos depois. Disponível no Amazon Prime Vídeo.

Corra!, de Jordan Peele

O filme de Jordan Peele é excelente. Um jovem negro que viaja para conhecer os familiares de sua namorada e se surpreende com uma recepção calorosa. Logo ele descobre o que está por trás deste comportamento. E é perturbador. Está no Now.

O Exorcista, de William Friedkin

Em Georgetown, Washington, quando uma adolescente de doze anos é possuída por uma entidade misteriosa, sua mãe se vê obrigada a procurar a ajuda de dois padres para salvar sua filha. Está no Looke.

O Filho de Chucky, de Don Mancini

Chucky e Tiffany são ressuscitados por seu filho inocente, Glen, e chegam até Hollywood, onde está em andamento um novo filme sobre Chucky, o boneco assassino. Não demora muito até o famoso casal começar a fazer novas vítimas - atitude que é fortemente repudiada pelo jovem Glen. Está no Telecine.

