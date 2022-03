Concha Y Toro mantém liderança no ranking de vinhos importados no Brasil

A importadora chilena Concha Y Toro manteve em 2021 a liderança na importação de vinhos no Brasil pelo décimo ano consecutivo, segundo informe da Ideal Consulting divulgado nesta quinta-feira.

As importações da Viña totalizaram 41.7 milhões de dólares, um crescimento de 8,9% em relação 2020. No mesmo período de 2021, segundo os dados lidos pela consultoria Nielsen que audita as vendas do varejo, a marca apresentou o seu recorde histórico de market share, com 16,6% de participação, 10,4 pontos a mais que o 2 colocado, em vinhos importados.

Na análise da Ideal Consulting, que leva em conta as performances de um único distribuidor – ou seja, não são considerados os números de empresas que fizeram fusões e aquisições recentes e que mantêm suas operações de importação separadas, a Concha Y Toro mantém-se líder de mercado.

Somente do rótulo Reservado Concha y Toro, que é a porta de entrada ao vinho importado da marca, foram comercializadas mais de 18 milhões de garrafas no Brasil em 2020. “A capacidade de traduzir as aspirações dos consumidores são estratégicas para a manutenção da liderança da companhia no mercado de importação”, diz Felipe Galtaroça, CEO da Ideal Consulting.

Segundo Mauricio Cordero, CEO da Concha Y Toro no Brasil, o país está entre os mercados que recebem maior foco, investimento e atenção do todo o grupo. Hoje o país é o 4º maior mercado da Viña Concha y Toro em valor de vendas em todo o mundo, atrás apenas de Inglaterra, Estados Unidos e Chile

O bom momento da Concha Y Toro reflete o bom momento do mercado como um todo. Só em 2020, o consumo interno brasileiro cresceu mais de 30%, o que se manteve em 2021, com uma ligeira baixa de 2%. As perspectivas para 2022 é um cenário mais desafiador, com câmbio, inflação e eleições presidenciais no segundo semestre. Ainda assim, o crescimento observado nos dois últimos anos deve se manter, mas a passos mais lentos. “Continuaremos a investir forte no desenvolvimento de nossas marcas e consequentemente no crescimento do mercado de vinhos importados no Brasil, trazendo lançamentos em diversas categorias ao longo do ano", diz Pietro Capuzzi, Head de Marketing da Concha Y Toro.