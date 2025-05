Como é o carro de coleção feito para apenas oito membros de um clube italiano

Que tal um carro feito exclusivamente para um clube de aficionados? Foi o que a divisão de clássicos da Stellantis fez: oito unidades do Abarth 695 personalizadas para o Club Italia, associação destinada a preservar a história de modelos italianos.

Baseados na última geração de produção do 695 com motor a combustão, os oito exemplares do compacto esportivo passaram pelo programa Reloaded by Creators, que restaura clássicos de Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth (as marcas italianas do grupo formado em 2021 após a fusão da Fiat Chrysler Automobiles com a Peugeot Citroën) e cria carros de coleção únicos ou de pequenas séries.

Isso significa que o 695 manteve o motor 1.4 turbo de 180 cv e ainda foi incrementado com sistema de escapamento Record Monza, suspensões Koni FSD e freios Brembo com pinças vermelhas e discos flutuantes.

O principal destaque é a pintura exclusiva em dois tons, com a parte superior em azul separada da parte inferior em verde por uma fina linha vermelha, combinação que remete às cores do Club Italia. Há também rodas de liga leve de 17 polegadas na cor bronze, capas dos retrovisores combinando e emblemas do Club Italia.

No interior, bancos esportivos revestidos em couro na cor tabaco, volante em couro e Alcantara com inserções em carbono e marcador central superior personalizável. O logotipo do Club Italia pode ser encontrado tanto no botão Sport do painel quanto costurado nos bancos.

Abarth 695: bancos esportivos revestidos em couro na cor tabaco, volante em couro (Stellantis /Divulgação)

Além do programa Reloaded by Creators, o Heritage Hub, localizado em Turim, oferece serviços delirantes para colecionadores, como certificado de origem e autenticidade e restaurações de fábrica.

“Quando paixão, cultura e expertise se unem, podemos criar modelos capazes de resistir ao teste do tempo. O Abarth 695 Club Italia é uma homenagem à cultura automotiva italiana e permite conectar-se a essa tradição”, avalia Roberto Giolito, Diretor da Stellantis Heritage para as marcas italianas do grupo.

Cada Abarth 695 Club Italia virá com um Certificado de Autenticidade Abarth Classiche com uma etiqueta metálica, um livro de certificação e duas placas de identificação — uma no interior e outra no compartimento do motor — com o nome do proprietário e o número da edição limitada.

Fundado em 1985, o Club Italia colaborou com as principais marcas italianas para produzir uma série especial de carros, motocicletas, bicicletas e relógios, reservada exclusivamente aos seus membros. Os modelos mais famosos incluem o lendário Lancia Delta Integrale Club Italia de 1992, o Fiat Barchetta Club Italia de 1996 e os mais recentes Alfa Romeo 4C Club Italia e Maserati MC20 Club Italia.