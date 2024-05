Como é e quanto custa viajar de jato particular para 5 destinos entre os mais incríveis do mundo

Além dos célebres hotéis, a Four Seasons tem outros pacotes de turismo destinados àqueles que buscam algo exclusivo e luxuoso. Nesta semana, a grife anunciou as datas e roteiros da chamada Private Jet Journeys para 2026, proporcionando aos viajantes mais exigentes a chance de explorar destinos espetaculares ao redor do mundo.

Essas viagens exclusivas não se limitam apenas ao conforto de um jato particular e acomodações sofisticadas, mas também incluem experiências locais autênticas, culinária de ponta, bem-estar, e atividades culturais e de aventura. Com o apoio de um concierge dedicado e uma equipe de especialistas locais, cada itinerário é meticulosamente planejado para oferecer uma experiência única.

Marc Speichert, vice-presidente executivo e CCO da Four Seasons, destaca que a Four Seasons Private Experience eleva o conceito de viagem personalizada, oferecendo conforto excepcional e serviço feito sob medida. "Tudo é pensado com foco no viajante e incorpora os feedbacks e preferências de quem já embarcou conosco", diz. As reservas podem ser feitas pelo site da marca.

De gastronomia a bem-estar

A aventura gastronômica apresentada no roteiro International Intrigue, por exemplo, traz sabores locais em restaurantes estrelados, como o Le Cinq, L’Orangerie ou Le George no Four Seasons Hotel George V, Paris. No Ancient Explorer o convite é saborear as criações do premiado Principe Cerami do San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel, com vista panorâmica do Monte Etna, Baía de Taormina e do Teatro Antigo de Taormina.

No Butão, o Asia Unveiled inspira o cuidado com a saúde mental e o bem-estar em um roteiro com momentos de meditação guiada e rituais imersivos. O spa do Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa oferece aos passageiros da rota asiática e do International Intrigue a experiência de um refúgio de bem-estar com tratamentos inspirados pelo oceano.

Os amantes de história vão saborear o gostinho de viagem no tempo visitando monumentos icônicos, como o Forte de Agra e o Taj Mahal (na Índia, com Timeless Encounters), o Grande Museu Egípcio aberto exclusivamente para viajantes no jet (African Wonders) ou percorrendo uma trilha ao nascer do sol tendo estátuas moai como pano de fundo (Ancient Explorer).

Itinerários 2026

African Wonders - 29 de dezembro de 2025 a 10 de janeiro de 2026 (13 dias)

Embarque em uma jornada para toda a família, que combina alguns dos destinos mais interessantes da região, com encontros de vida selvagem, maravilhas históricas e naturais. Inclui Atenas, as Pirâmides, Serengeti, Ilhas Maurício, Ruanda, Cataratas Vitória e Joanesburgo. Preço: USD 159.000 por pessoa.

Asia Unveiled - 14 a 29 de janeiro de 2026 e de 28 de março a 12 de abril de 2026 (16 dias)

Descubra sete destinos atemporais na Ásia, começando pela eclética capital do Japão e seguindo por maravilhas do mundo antigo, cidades dinâmicas e ilhas idílicas. Inclui Tóquio, Bali, Angkor Wat, Hoi An, Butão, Maldivas e Bangkok. É possível incluir estadia pré/pós-viagem em Kyoto e na Tailândia. Preço: USD 159.000 por pessoa.

Timeless Encounters - 2 a 23 de fevereiro de 2026 (22 dias)

Um dos roteiros favoritos do Four Seasons Private Jet, que combina belezas naturais, centros urbanos e uma das maravilhas icônicas do mundo. Inclui Kona, Bora Bora, Sydney, Bali, Chiang Mai ou Chiang Rai, Taj Mahal, Dubai, Praga e Londres. Preço: USD 224.000 por pessoa.

Ancient Explorer - 4 a 26 de março de 2026 (23 dias)

Uma verdadeira aventura de volta ao mundo com visita a Patrimônios Mundiais da UNESCO. Inclui: Miami, Cidade do México, Ilha de Páscoa, Bora Bora, Grande Barreira de Corais, Bangkok, Amã e a Cidade Perdida de Petra, Taormina e Madri. Preço: USD 229.000 por pessoa.

International Intrigue - 14 de abril a 4 de maio de 2026 (21 dias)

Esta jornada ao redor do mundo merece um lugar na lista de desejos de todos, oferecendo o equilíbrio perfeito entre ilhas paradisíacas, capitais culturais vibrantes e a riqueza da savana africana. Inclui: Seattle, Kyoto, Hoi An, Maldivas, Serengeti, Marrakech, Florença e Paris. Preço: USD 219.000 por pessoa.