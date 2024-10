Flamengo aposta em maior público do Brasil para se recuperar na temporada

Nesta quarta-feira, 2, o Flamengo recebe o Corinthians, no Maracanã, na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. Eliminado da Copa Libertadores e longe dos líderes no Brasileirão, o rubro-negro colocará todas as fichas na copa nacional em busca de um título de maior relevância na temporada. Para isso, a equipe pretende usar a força das arquibancadas.

Somente na Copa do Brasil, o Flamengo já levou cerca de 160 mil torcedores para os três jogos que fez como mandante até o momento. O confronto contra o Bahia, pelas quartas de final, é o terceiro maior público do Brasil em 2024, com 60.839 presentes, e o maior desta edição da competição entre todos os clubes. Na mesma partida, o rubro-negro também registrou o recorde de receita do torneio, com R$ 5,7 milhões arrecadados.

Ao longo da temporada, o rubro-negro também tem alcançado marcas significativas em outras competições. Levando em conta o Brasileirão, por exemplo, são mais de 55 mil presentes nos jogos como mandante até o momento. O número deixa o Flamengo na liderança da lista de clubes que mais levaram torcedores aos estádios no Brasil em 2024. São Paulo e Corinthians fecham o top 3, com 45 mil e 42 mil de média, respectivamente.

“A cada ano, a torcida do Flamengo bate novos recordes, mostrando a capacidade do clube em mobilizar os milhares de apaixonados para ir ao estádio. Nas últimas temporadas, essa presença dos torcedores no Maracanã levou a equipe a se consagrar com grandes títulos e bons resultados em campo. Tudo isso consolidou o clube como um colosso nas receitas e em sua marca”, comenta Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da agência Wolff Sports.

Já pela Copa Libertadores, o rubro-negro possui os cinco maiores públicos da competição entre os clubes brasileiros como mandante. As três partidas da fase de grupos, somadas aos confrontos das oitavas e quartas de final, deixam o Flamengo com média de 60 mil por jogo na competição. Ao todo, mais de 300 mil torcedores compareceram ao Maracanã para apoiar a equipe na competição continental.

Referência na comercialização de ingressos no país, a Imply ElevenTickets é responsável pelas tecnologias e serviços de venda de bilhetes do Flamengo. Desde 2017, o clube utiliza a plataforma para gerenciar os canais de venda de forma integrada na internet e em bilheterias. Além disso, os rubro-negros podem contar com o App Fla Ingressos, integração com sócio-torcedor, controle de acessos do Maracanã e equipes de suporte.

“Estamos muito contentes em poder atender uma torcida tão grande e apaixonada como a do Flamengo. Sempre prezamos pela melhor experiência dos torcedores, para garantir que o público aproveite ao máximo o espetáculo”, afirma Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

A grande média de público também pode ser atribuída ao quadro de sócios do clube. Atualmente, o Flamengo possui o quinto maior programa de sócios-torcedores do Brasil, com mais de 80 mil adimplentes (dados de julho de 2024). Para manter o número alto e atrair cada vez mais membros, o rubro-negro aposta em vantagens e benefícios para proporcionar melhores experiências.

O Fla-Experience, nova plataforma de pontos do clube, dá direito a experiências exclusivas, como Matchday e visita ao CT, coletiva de apresentação de novos atletas. O rubro-negro também aposta no Espaço Fla+, que conta com open bar pré-jogo, open food e acesso à arquibancada. Os sócios também têm desconto em parceiros e prioridade de compra em ingressos.

“Os clubes têm compreendido que novas soluções para os programas de sócio-torcedor são muito positivas. Hoje, além da paixão e de acompanhar o clube, o torcedor deseja experiências inovadoras e exclusivas, seja no estádio ou fora. Os times que se adaptaram a essa realidade estão observando uma margem para ampliar e potencializar esse tipo de receita, tão importante no atual cenário do esporte”, explica Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young

Além de ser determinante para o Flamengo nos gramados, a torcida também traz importantes ganhos financeiros. Somente na partida contra o Peñarol, pela Libertadores, o clube arrecadou quase R$ 5 milhões - quando também registrou recorde de público geral da temporada, de 64.396 torcedores. Levando em conta todos os jogos recebidos em casa pelo torneio continental em 2024, os valores ultrapassam os R$ 14 milhões em vendas de ingressos. Pela Copa do Brasil, são mais de R$ 11 milhões angariados.

Projeto de novo estádio

Desejo antigo de clube e torcedores, o Flamengo está mais próximo de ter sua própria casa. Depois de adquirir o terreno do Gasômetro por R$ 138 milhões, o rubro-negro iniciou o projeto do estádio, que deve custar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões. A previsão é que o local esteja pronto até o fim de 2029.

Apoiador da casa rubro-negra, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que a construção do estádio será importante para o processo de revitalização da região. Além de servir ao clube, o local também poderá ser utilizado para atividades do setor de entretenimento.

“As novas arenas têm permitido um equilíbrio entre a utilização dos espaços urbanos e as necessidades da população. Um projeto como este exige atenção à sua utilidade a longo prazo, por isso, um dos desafios da construção civil é contar com ações sustentáveis que gerem benefícios para a sociedade de um modo geral”, analisa Tatiana Fasolari, vice-presidente da Fast Engenharia, maior empresa da América Latina especializada em overlays.