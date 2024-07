De Zuckerberg a Justin Bieber, casamento do filho de bilionário atrai celebridades na Índia

Uma verdadeira constelação de celebridades globais, políticos e líderes empresariais está se dirigindo à capital financeira da Índia para o casamento do filho mais novo de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia. O casamento de Anant Ambani com Radhika Merchant, filha de um bilionário do setor de saúde, será celebrado neste final de semana no Jio World Convention Centre, localizado no sofisticado distrito de Bandra Kurla Complex, em Munbai, na Índia.

De acordo com o Financial Times, a celebração é o ápice de meses de eventos de casamento, que têm destacado o crescente poder da Índia no cenário global, liderado pela riqueza e influência de magnatas como Mukesh Ambani, presidente da Reliance Industries, um gigante dos setores de refino de petróleo, telecomunicações e varejo

Os festejos começaram em março com uma festa pré-nupcial de três dias perto do complexo petroquímico da Reliance em Jamnagar, Gujarat, onde convidados como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump e Larry Fink foram presenteados com uma apresentação ao vivo de Rihanna. No início desta semana, Justin Bieber desembarcou em Mumbai para se apresentar no sangeet do casal, onde os convidados se misturaram com estrelas do cinema e do críquete indiano.

A residência dos Ambani em Mumbai, Antilia, tem estado em plena atividade. Músicos indianos se apresentaram do lado de fora, enquanto a rua adjacente foi decorada com luzes douradas. Vídeos divulgados mostraram os Ambani performando números de Bollywood, com Mukesh Ambani simulando dirigir um carro clássico conversível enquanto cantava com sua esposa Nita, ao lado dos netos.

Convidados VIPs

A mídia local especula sobre a lista de convidados repleta de estrelas, sugerindo que a festa opulenta poderia ser frequentada por figuras como os ex-primeiros-ministros britânicos Boris Johnson e Tony Blair, o presidente da HSBC Mark Tucker, o presidente da Fifa Gianni Infantino, o boxeador Mike Tyson e as Kardashians. A família Ambani não confirmou a lista de convidados.

Embora a família tenha realizado múltiplos eventos de caridade, incluindo servir alimentos pessoalmente a moradores de vilarejos, a grande festa em Mumbai tem gerado frustração entre os moradores da megacidade congestionada. A polícia impôs desvios de tráfego de sexta a segunda-feira ao redor do centro Jio para lidar com a grande afluência de VIPs para um "evento público" não especificado.

Um cruzeiro pré-casamento no Mediterrâneo, chamado "La Dolce Vita" e organizado pelos Ambani em maio, também gerou reclamações de moradores na Itália devido ao barulho e ao fechamento de áreas costeiras em Portofino. O cruzeiro incluiu apresentações de Andrea Bocelli, Katy Perry e Backstreet Boys.

O DJ canadense deadmau5, conhecido por se apresentar com um capacete de rato gigante, foi forçado a cancelar um show em Mumbai na sexta-feira devido a uma visita do primeiro-ministro Narendra Modi, que é esperado para comparecer ao casamento e inaugurar projetos de infraestrutura.

A presença esperada do primeiro-ministro também destaca as conexões políticas próximas que a Reliance forjou ao longo das décadas desde que foi fundada pelo pai de Mukesh, Dhirubhai Ambani. A família Ambani é originária do estado natal do primeiro-ministro, Gujarat, assim como o magnata Gautam Adani.