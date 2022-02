Coleção de carros de Cristiano Ronaldo cresce com Cadillac de R$ 1,1 mi

Após virar tema de uma série na Netflix, a coleção de carros de Cristiano Ronaldo cresceu. Ao comemorar 37 anos no último sábado (5), o jogador do Manchester United ganhou de presente de sua esposa, a modelo Georgina Rodriguez, um Cadillac Escalade avaliado em 150 mil libras (1,1 milhão de reais).

Equipado com um sistema de som com 36 alto-falantes e, devido ao comprimento do carro, há uma configuração para que os ocupantes dos bancos da frente consigam conversar com as pessoas nos bancos traseiros.

O veículo da Cadillac, produzido pela GM, tem espaço de carga de 722. Com os bancos traseiros reclinados, o volume aumenta para 2.064 litros. Com teto de vidro, os sete ocupantes do veículo podem aproveitar a viagem para olhar para o céu em poltronas estilo de avião.

Há ainda uma tela curva de 38 polegadas no painel e telas para os assentos dos passageiros. Segundo a marca, há duas opções de motores: 6.2 V8 a gasolina de 420 cavalos ou 3.0 turbo diesel de 277 cavalos.

A coleção de carros do craque do Manchester United é avaliada em nada menos do que 17 milhões de libras (mais de 120 milhões de reais, na cotação atual), segundo apuração do tabloide inglês The Sun.

É possível conhecer um pouco da coleção de CR7 na série da Netflix Soy Georgina. Nas gravações aparecem modelos como Bugatti Chiron, avaliado em 2 milhões de libras (14,3 milhões de reais),o Bugatti Veyron, que custa 1,5 milhão de libras (10,7 milhões de reais), a Ferrari 599 GT, que custa 500 mil libras (3,6 milhões de reais), a McLaren Senna, de 750 mil libras (5,4 milhões de reais), e a McLaren MP4-12C laranja, de 220 mil (1,5 milhão de reais).

Ainda fazem parte da coleção de CR7 um Mercedes-Benz S65 AMG branco, de 200 mil (1,4 milhão de reais), um Merc G-Wagon Brabus, avaliado em 600 mil libras (4,2 milhões de reais), um Rolls-Royces Phantom, de 3,6 milhões de reais e um Rolls-Royces Cullinan, de 2,1 milhões de reais.