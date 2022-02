Garagem de R$ 120 milhões: Georgina Rodriguez mostra carros de CR7

Em sua conta no Instagram, Georgina Rodriguez, esposa do craque português Cristiano Ronaldo, está mais do que acostumada a ostentar os bens que a fortuna de sua família pode comprar, o que inclui casas, carros, iates e jatinhos. Além de mostrar os detalhes de luxo de sua vida para seus 32 milhões de seguidores, Rodriguez também está estreando na tela da Netflix com o reality/documentário Soy Georgina.

A série de seis episódios de cerca de 40 minutos estrou no último dia 27 e já está dando o que falar devido, claro, o patrimônio do casal mais famoso do futebol. Em um dos episódios, Rodriguez mostra rapidamente a garagem da mansão em que vive com CR7.

Entre marcas como Lamborghini e Bugatti, passando por Ferrari e Rolls-Royce, a coleção de carros do craque do Manchester United é avaliada em nada menos do que 17 milhões de libras (mais de R$ 120 milhões, na cotação atual), segundo apuração do tabloide inglês The Sun.

Nas cenas de Soy Georgina, aparecem modelos como Bugatti Chiron, avaliado em 2 milhões de libras (R$ 14,3 milhões),o Bugatti Veyron, que custa 1,5 milhão de libras (R$ 10,7 milhões), a Ferrari 599 GT, que custa 500 mil libras (R$ 3,6 milhões), a McLaren Senna, de 750 mil libras (R$ 5,4 milhões), e a McLaren MP4-12C laranja, de 220 mil (R$ 1,5 milhão).

Ainda fazem parte da coleção de CR7 um Mercedes-Benz S65 AMG branco, de 200 mil (R$ 1,4 milhão), um Merc G-Wagon Brabus, avaliado em 600 mil libras (R$ 4,2 milhões), um Rolls-Royces Phantom, de R$ 3,6 milhões e um Rolls-Royces Cullinan, de R$ 2,1 milhões.