Claudia Raia e filha Sophia irão dublar nova animação 'Luca' da Pixar

A atriz Claudia Raia e sua filha Sophia Raia são as novas dubladoras da Pixar/Disney. A atriz anunciou em seu Instagram a participação no filme Luca, que tem estreia exclusiva no Disney+ marcada para o dia 18 de junho.

No vídeo, Claudia mostra uma extrovertida simulação de teste para dublagem do filme em que protagonizam ela, sua filha e o ator Luis Miranda. Na legenda ela escreveu: "Eu estava doida para contar essa novidade para vocês! Sim, eu agora sou dubladora da Disney/Pixar, tá bom pra vocês?! Eu e Sophia Raia, tá?! Porque em filme para família, a gente está também trabalhando em família".

Na animação, Claudia Raia dá voz a personagem Signora Mastroianni, enquanto Sophia será Chiara e o ator Luis Miranda será o responsável por dublar o personagem Tio Ugo.

O filme Luca conta a história do protagonista que dá nome ao título vivendo aventuras com seu novo melhor amigo Alberto, mas a diversão é ameaçada por um segredo: ele e seu amigo são monstros marinhos de outro mundo que fica abaixo da superfície da água.