Clássicos revisitados: cinco lançamentos de tênis em março

Nesse mês, a Fila, New Balance, Converse e Asics apresentam uma nostalgia reinventada para lançamentos de tênis, com peças que revisitam modelos clássicos de décadas passadas. Seja através de uma abordagem minimalista, como a New Balance, ou que trazem referências esportivas como o basquete da Fila. Confira a seleção.

Fila - Spaghetti

Exaltando a herança esportiva da marca, Fila relança Spaghetti, um tênis que revive a história do basquete com toque de lifestyle. O modelo surgiu nos anos 90 e se tornou um item de desejo nas quadras de basquete norte-americanas, ganhando notoriedade nas ruas.

O sneaker possui em sua composição uma mistura de couro, cabedal em mesh, bordado do F-BOX, um solado emborrachado, detalhes refletivos nas laterais, sola e entressola de EVA, que entregam estabilidade e um calce extremamente confortável do modelo disponível na cor branca.

A marca batizou o seu modelo Spaghetti em homenagem ao prato gastronômico para reforçar sua origem italiana.

O Spaghetti está disponível nos tamanhos 39 ao 44, na loja física de FILA, na NBA Store e no site da marca por R$ 799,99.

New Balance - T500

New Balance T500. (Divulgação/Divulgação)

Inspirado nos tênis clássicos dos anos 80, o novo T500, da New Balance, une desempenho na quadra com visual refinado. Feito de camurça e couro nobuck, o modelo traz as mesmas características que o tornaram um ótimo tênis em 1982, como materiais premium e simplicidade elegante, e o transformaram em um clássico atemporal hoje.

Previamente lançado globalmente através de colaborações, com Aimé Leon Dore em 2023, por exemplo, o T500 chega agora no Brasil para elevar a categoria courts. Com um visual que incorpora a essência do luxo, trazendo linhas sofisticadas e elegantes, com a estética do retrô esportivo, se inserindo no contexto do lazer refinado.

De olho na na tendência do quiet luxury, o T500 apresenta materiais premium e um design simples. Em campanha global chamada “Quiet Please”, a New Balance exalta o contraste do mundo caótico de luxo excessivo com a elegância da nova silhueta.

O T500 está à venda no e-commerce e nas lojas físicas da New Balance, pelo preço sugerido de R$ 799,99.

Asics

ASICS x Wood Wood . (Philip Messman/Divulgação)

A japonesa Asics e a dinamarquesa Wood Wood se uniram mais uma vez para trazer uma nova collab para o modelo GT-2160. O tênis, revelado no desfile da Wood Wood na Copenhagen Fashion Week em janeiro, é protagonista de uma campanha conjunta das marcas, celebrando o corpo e o movimento.

Para esta colaboração, as duas cores usadas anteriormente na parceria entre as marcas em 2017 foram reinterpretadas e fundidas em uma única tonalidade. Vários tons de cinza são sutilmente justapostos por pequenos toques de cor, complementando os clássicos tons de prata que são sinônimos da linguagem de design original e elegante, caracterizado por referências ao arquivo da Asics.

A collab ASICS x Wood Wood GT-2160 está disponível no Brasil na loja da Asics na Oscar Freire e e-commerce da Asics e nas lojas Guadalupe e Your Id, pelo preço sugerido de R$ 899,99.

Converse

Converse x Stüssy

Converse x Stüssy (Divulgação/Divulgação)

A primeira parceria entre a Converse e a Stüssy aconteceu em 2022, quando as marcas se juntaram para personalizar o tradicional Chuck 70, agregando a identidade visual de Shawn Stüssy, que traduz o estilo do sul da Califórnia. Neste ano, as etiquetas desenvolvem uma nova edição do Chuck 70, agora em duas opções com variações entre o modelo hi (cano alto) na cor azul, e a silhueta low (cano baixo) na cor vermelha.

Os pares são estruturados em camurça felpuda que resgata o estilo dos 90, acompanhada por um símbolo gráfico criado para a collab Stüssy All Star, juntamente com detalhes característicos da Conveerse, como o famoso patch de estrela, e um design que reúne elementos de sua herança da cidade natal de Stüssy. A partir de R$ 649,90.

Weapon Old Money

Weapon Old Money. (Divulgação/Divulgação)

A Converse lança o modelo Weapon Old Money, versão reimaginada da família Weapon, inspirado nas quadras de basquete, mas desta vez para ser usado também fora delas. O atleta da NBA Shai Gilgeous Alexander, jogador do Oklahoma City Thunder e famoso por seu modo de vestir, é o rosto da campanha Create History, Not Hype. Assim como a multidimensionalidade de Shai - em sua ascensão ao estrelato no basquete e como formador de opinião da moda - a campanha mistura o casual e o esporte, personificadas no Weapon Old Money.

Inspirado nas silhuetas das quadras de basquete dos anos 1980, o Weapon Old Money oferece versões no cano alto e baixo em diferentes variações de cores. As versões Hi vêm em branco com detalhes em cinza, e preto com detalhes em bege. Já as versões Low são ambas brancas, porém uma com detalhes em preto e a outra, em bege. A partir de R$ 749,90.