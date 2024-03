Alessandro Michele é o novo diretor criativo da Valentino

Após 16 meses desde sua inesperada saída da Gucci como diretor criativo, Alessandro Michele foi anunciado hoje como o novo diretor criativo da Valentino.

Michele iniciará seu trabalho na marca italiana na próxima terça-feira, 2 de abril, e sua primeira coleção será Primavera/Verão 2025, que será apresentada durante a edição de setembro da Semana de Moda de Paris.

“É uma honra incrível. Sinto a imensa alegria e a enorme responsabilidade de ingressar em uma Maison de Couture que tem a palavra ‘beleza’ gravada em uma história coletiva feita de elegância distinta, refinamento e extrema graça”, disse o estilista em comunicado.

“Procuro palavras para nomear a alegria, para considerá-la, para realmente transmitir o que sinto; os sorrisos que brotam do peito, a felicidade da gratidão que ilumina os olhos, aquele momento precioso em que a necessidade e a beleza se estendem e se encontram. A alegria, porém, é uma coisa tão viva que tenho medo de machucá-la se me atrever a pronunciar seu nome.”

A escolha de Michele teve peso do CEO da Valentino, Jacopo Venturini. Os dois trabalharam juntos na Gucci, Michele ficou sete anos na direção criativa enquanto Venturini foi vice-presidente de merchandising e mercados globais.

Para sua primeira apresentação, Michele irá se aprodundar nos arquivos da marca fundada por Valentino Garavani. “Meu primeiro pensamento vai para esta história: para a riqueza de seu patrimônio cultural e simbólico, para o sentimento de admiração que ela constantemente gera, para a identidade muito preciosa dada com seu amor mais selvagem pelos pais fundadores, Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Essas referências sempre representaram uma fonte essencial de inspiração para mim, e vou elogiar tal influência através da minha própria interpretação e visão criativa”, diz.

Dentro da família Kering

No ano passado, o grupo Kering, também proprietário da Gucci, anunciou a compra de 30% de participação da Valentino, por 1,7 bilhão de euros. O acordo inclui uma opção para a Kering adquirir 100% do capital social da Valentino até 2028. A transação faz parte de uma parceria estratégica mais ampla entre a Kering e o fundo do Catar Mayhoola.

Fundada em Roma em 1960 por Valentino Garavani, a Valentino é uma das empresas mais reconhecidas internacionalmente.

“Valentino é um das maiores autoridades italianas de luxo e estamos muito felizes em receber a Kering como parceira estratégica para o futuro desenvolvimento da Maison de Couture. Sob nossa administração, Valentino fortaleceu seus alicerces como uma marca de luxo altamente desejável e seguiremos reforçando a marca no próximo capítulo com Kering", disse Rachid Mohamed Rachid, CEO da Mayhoola e presidente da Valentino.

Com mais de seis décadas de história, a Valentino desenvolveu uma atraente oferta de prêt-à-porter, artigos de couro e acessórios. Hoje, a marca italiana tem 211 lojas operadas diretamente em mais de 25 países e registrou receita de 1,4 bilhão de euros e Ebitda recorrente de 350 milhões de euros em 2022.

Nos quatro anos em que ficou na direção da Gucci, Michele conseguiu criar apelo para as novas gerações ao aproximar a vestimenta da música e do universo das ruas. Em 2015, ano em que entrou, a marca faturou 3,9 bilhões de euros.