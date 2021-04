Chelsea prepara documentação para pedir retirada da Super Liga, diz BBC

O clube inglês Chelsea está preparando a documentação para solicitar sua retirada da Super Liga Europeia, disse o editor de esportes da BBC no Twitter, nesta terça-feira.

Os 12 maiores clubes da Europa, incluindo o Chelsea, anunciaram a criação de uma nova liga, que foi recebida com duras críticas por parte dos torcedores das próprias equipes e com a indignação de outros times e da Fifa e da Uefa.

I understand Chelsea are now preparing documentation to request withdrawing from the ESL — Dan Roan (@danroan) April 20, 2021

Times ingleses criticam fundadores da Super Liga por "arrogância" e "traição"

Diversos clubes da liga inglesa repudiaram nesta terça-feira os planos de uma competição dissidente depois que os "6 grandes" do país anunciaram ser membros fundadores da Superliga, e o Everton tomou a dianteira repreendendo o que chamou de "arrogância disparatada".

Os outros 14 times da liga inglesa se reuniram nesta terça-feira com a Associação Inglesa de Futebol e "rejeitaram unânime e vigorosamente" os planos, e estão cogitando uma ação para sujeitar os seis clubes às suas regras.

"O Everton está entristecido e decepcionado de ver propostas de uma liga dissidente sendo impulsionadas por seis clubes", disse a equipe de Liverpool em um comunicado.

"Seis clubes agindo inteiramente em interesse próprio. Seis clubes manchando a reputação de nossa liga e do esporte. Seis clubes escolhendo desrespeitar todos os outros clubes com os quais dividem a tabela da liga inglesa. Seis clubes desdenhando e até traindo a maioria dos torcedores de futebol em todo o nosso país e além", afirmou.

Presidente da Fifa alerta clubes da Superliga: "ou vocês estão dentro, ou estão fora"

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse aos 12 clubes dissidentes que anunciaram a criação da Superliga Europeia nesta terça-feira que eles não podem estar "meio dentro e meio fora" do sistema tradicional do futebol e que precisam encarar a realidade de sua decisão.

Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool e Juventus estão entre os membros da nova liga proposta, mas a Uefa ameaça bani-los de competições domésticas e internacionais e promete enfrentar a dissidência.

"Se alguns escolherem seguir seu caminho, precisam conviver com as consequências de sua escolha, são responsáveis por sua escolha. Concretamente, isto significa que ou vocês estão dentro, ou estão fora. Não podem estar meio dentro e meio fora. Isto tem que estar absolutamente claro", disse Infantino no congresso da Uefa em Montreux, na Suíça.

Os comentários de Infantino vieram depois que a Superliga pediu conversas com a Uefa e a Fifa na segunda-feira para debater o lugar da nova competição no "ecossistema" do futebol.

O chefe da Fifa, que foi secretário-geral da Uefa, reiterou sua oposição ao projeto dissidente.

"Só podemos desaprovar, e com força, uma Superliga que é uma loja fechada, dissidente das instituições atuais", disse Infantino. "Não existe nenhuma dúvida sobre a desaprovação da Fifa. Apoio total à Uefa."

"Esperamos que tudo volte ao normal, que tudo seja acertado, mas sempre com respeito, sempre com solidariedade e no interesse do futebol nacional, europeu e global", afirmou.