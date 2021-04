Champanhe em alto mar: GH Mumm celebra parceria com America’s Cup

Durante 15 anos, as vitórias nos pódios da Fórmula 1 foram comemoradas com banho de champanhe G.H. Mumm. A tradicional vinícola da região de Champagne só deixou as provas de automobilismo em 2016. Foi substituído pela Chandon, marca da Möet & Chandon, produzida bem longe da França, no vale do Yarra, na Austrália. Trata-se, portanto, de um espumante, não de um champanhe.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Champanhe G.H. Mumm, mesmo, só nas celebrações da America’s Cup, prova de vela que está agora em sua 36ª edição e é patrocinada pela Prada. Para se entender a importância da competição, basta dizer que é a mais antiga regata internacional, inaugurada em 1851. É a mais famosa também, não só pela prova em si, como pelos testes de projetos das equipes.

Ou seja, a G.H. Mumm continua a celebrar títulos de uma espécie de Fórmula 1, só que dos mares. Marcas gostam de contar suas histórias. Esse storytelling chega agora ao mercado na forma de uma edição limitada de G.H. Mumm Grand Cordon, com a garrafa desenhada pela maison, com diferentes tons de azul que simbolizam o oceano.

A icônica faixa vermelha Cordon Rouge está no layout. A cuvée de edição limitada vem acompanhada de uma bolsa reutilizável no mesmo padrão de azul, funcional e leve. As uvas são provenientes de mais de 100 crus da região de Champage, com equilíbrio entre a estrutura da pinot noir, a elegância e mineralidade da chardonnay e o frutado da cepa meunier. Parte dos vinhos de reserva da cuvée envelhece em tonéis de carvalho, o que confere maior complexidade aromática.

A Maison Mumm foi criada em 1827. A partir da década de 1970, a marca apoiou mais de 40 das principais competições do esporte, incluindo a 25ª edição da America's Cup em 1983, e acompanhou navegadores consagrados como François Gabart e Armel Le Cléach. A Mumm faz parte do conglomerado Martell Mumm Perrier-Jouët, braço de conhaque e champanhe da Pernod Ricard, o segundo maior grupo do mundo em vinhos e destilados.

A versão America’s Cup de G.H. Mumm Grand Cordon chega pelo preço sugerido de 431,40 reais a garrafa de 750 ml.