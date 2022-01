Catálogo de canções de David Bowie é vendido à Warner Music

A unidade de edição musical do Warner Music Group adquiriu o catálogo inteiro do astro do rock britânico David Bowie, incluindo hits como Heroes e Let's Dance.

Bowie, que experimentou além dos limites da música e de sua sanidade para produzir algumas das canções mais inovadoras de sua geração, morreu em 2016 aos 69 anos de idade.

O acordo entre os detentores do patrimônio de Bowie e a Warner Music inclui canções de 26 álbuns de estúdio lançados durante sua vida, assim como as do álbum póstumo de estúdio Toy.

A Warner Music não revelou os termos financeiros do acordo em seu anúncio na segunda-feira, mas uma pessoa familiarizada com o assunto disse que a compra foi de cerca de 250 milhões de dólares.

Os administradores do patrimônio de Bowie haviam assinado em setembro um acordo para conceder à Warner Music os direitos globais ao catálogo do artista de 1968 até 2016.

Bowie foi alçado à fama no Reino Unido em 1969, com Space Oddity, canção que segundo Bowie foi inspirada pelo filme de Stanley Kubrick 2001: Uma Odisseia no Espaço. Mas foi seu personagem de 1972 Ziggy Stardust, um roqueiro bissexual enviado do espaço, que o tornou uma estrela no mundo todo.