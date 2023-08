Castelo brasileiro: hotel Saint Andrews terá novos quartos com vista para a Serra Gaúcha

Acordar pela manhã, abrir as cortinas do quarto e ter uma visão panorâmica da Serra Gaúcha, com aquela neblina de inverno se dissipando e o sol já aparecendo. É essa cena que os hóspedes vão ter acesso nos novos quartos que o Castelo Saint Andrews vai construir nos próximos meses, como parte de uma ampliação do local. A propriedade é uma das mais exclusivas e luxuosas do país e fica em Gramado, no Rio Grande do Sul, dentro de um condomínio fechado.

O fundador do Castelo, o empresário Guilherme Paulus, explica que a ideia desse novo espaço é atrair clientes mais jovens, na faixa etária entre 35 e 50 anos. Atualmente, os hóspedes mais fiéis estão na casa dos 60 anos. "O serviço será o mesmo que já temos dentro do castelo, mas ele vai contemplar também outros perfis de públicos, como casais com filhos, para que fiquem juntos dentro dos apartamentos", explica.

A área já está demarcada e a construção começa em setembro. Serão oito novos quartos, com um tamanho de 60 metros quadrados. Sem revelar o valor investido na ampliação, Paulus diz que a decoração pensada será mais moderna, se comparada ao do prédio principal. O empresário garante que o luxo e a sofisticação continuarão presentes no novo espaço.

Clube para hóspedes

Outra novidade preparada pelo Saint Andrews é a criação de um projeto de membership, que está em fase de elaboração. A proposta é lançar um programa de acumulação de pontos a cada estadia, que poderão ser utilizados para a troca por experiências durante a hospedagem. “Gramado é um destino para se explorar e ficar mais do que um final de semana, portanto, essa vantagem da troca de pontos possibilita que a estadia seja ainda mais especial,”, explica Paulus.

O castelo brasileiro

O Castelo Saint Andrews é o primeiro hotel exclusive house do Brasil. Tem vista privilegiada para o Vale do Quilombo, na Serra Gaúcha, com um mirante para apreciar a paisagem. O complexo dispõe de 22 suítes reservadas, com serviços totalmente personalizados. O Saint Andrews é membro do seleto grupo Relais & Châteaux, que reúne os melhores hotéis e restaurantes do mundo.

Ao longo do ano, o Castelo Saint Andrews também prepara festivais temáticos com safras raríssimas de vinhos e champagnes, em parceria com marcas mundiais. Sede do Terroir Wine Experience, dedicado aos apreciadores do vinho, o espaço já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Wine Spectator, pela sua diversidade e qualidade de rótulos na adega.