Carro do futuro terá colaboração global

“Potente, bonito, durável e inteligente.” Hoje em dia, o padrão de avaliação de um carro mudou significativamente, e as pessoas dão cada vez mais importância à experiência de dirigir proporcionada pela inteligência tecnológica. A Conferência Mundial de Veículos em Rede Inteligentes 2023, realizada recentemente em Pequim, transmitiu uma mensagem clara: a eletrificação, a inteligência e a conectividade com a Internet estão transformando o setor automotivo e os veículos em rede inteligentes em uma área importante de colaboração e inovação global.

Como o “carro do futuro”, os veículos globais inteligentes em rede conectada estão passando por uma corrida acelerada. Em geral, o setor acredita que o desenvolvimento do setor automotivo em rede inteligente precisa fortalecer a coordenação e a ligação das empresas e promover a colaboração industrial de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, sinergia industrial e aplicação no mercado, para estimular o desenvolvimento do setor automotivo em rede inteligente com nova energia cinética, novo motor e nova vitalidade.

Há alguns dias, a empresa chinesa de condução autônoma Pony.ai anunciou o lançamento do teste de condução autônoma entre o Aeroporto Internacional de Beijing Daxing e o distrito de Beijing Jingkai, tornando-se o primeiro grupo de empresas em Beijing a ter permissão para abrir o teste dessa rota. O Beijing Capital Airport inaugurou um serviço de transporte e translado de direção autônoma entre o Daxing Airport e o Capital Airport, concretizando verdadeiramente a mistura de pessoas e veículos em estradas públicas sociais abertas com veículos de direção autônoma.

“Há todos os tipos de aspectos positivos que o futuro dos carros conectados inteligentes pode trazer”, disse Whitfield Diffie, vencedor do Prêmio Turing. Segundo Diffie, os custos de transporte cairão ainda mais, a segurança aumentará consideravelmente, a eficiência do transporte dentro das cidades será melhorada, o tráfego será mais flexível e mais rápido, e será mais conveniente para as pessoas viajarem.

A BMW tem quatro bases de P&D e inovação em Pequim, Xangai, Shenyang e Nanjing, constituindo o maior sistema de P&D da BMW fora da Alemanha, com mais de 3.200 funcionários de P&D, criando uma indústria automotiva digitalizada sustentável com tecnologia de ponta, segundo o diretor do BMW Group, Frank Weber.