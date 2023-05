Café com açúcar ou sem? Saiba qual o melhor jeito de apreciar a bebida

Não é novidade que o café faz parte do dia a dia dos brasileiros. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), a bebida está presente em 98% dos lares. E a dúvida sobre adoçá-lo ou não é recorrente de norte a sul do país. Afinal, é melhor beber café com açúcar ou sem?

Café com açúcar é o preferido de alguns, mas é o puro que traz benefícios para a saúde.

Embora a decisão seja individual, e é preciso sempre respeitar as escolhas de cada um, consumi-lo ao natural proporciona inúmeras vantagens para a saúde. Isso acontece porque o café com açúcar pode anular propriedades importantes do alimento. Um exemplo disso é que o café puro, sem açúcar, ajuda a prevenir a diabetes, condição que atinge 9% dos brasileiros adultos. Já com açúcar isso não acontece. Afinal, a presença de antioxidantes que regulam os níveis de glicose no sangue é afetada pela a presença do açúcar, pois desregula a glicemia do organismo e estimula o corpo a querer mais dessa substância.

Para aqueles que desejam emagrecer, consumir o café puro também é uma decisão vantajosa, pois ele fica pouco calórico. Como solução, existem outras maneiras de adoçá-lo de forma mais saudável. Entre elas, o mel, o açúcar demerara, o de coco e o mascavo.

Como acostumar o paladar ao café puro?

Para quem possui o hábito de tomar café com açúcar, adaptar o paladar à bebida pura pode ser um desafio. Entretanto, não é uma missão impossível. O segredo é apostar na mudança gradual. Para isso, é necessário ter paciência e acostumar as papilas gustativas aos poucos. Comece com pequenas quantidades.

Outra dica prática é investir na substituição do café com açúcar por especiarias ou complementos. A canela, o cacau em pó, o cardamomo e o anis são boas opções.

Consumir o café puro é a melhor forma de apreciar o sabor da bebida

Uma pesquisa realizada pela a ABIC, em parceria com o São Paulo Coffee Hub, mostra que 34% do público geral prefere café sem açúcar. Esse percentual sobe para 49% entre os entusiastas, que são os consumidores que entendem um pouco mais da bebida, compram produtos diferenciados etc. Entre os especialistas, considerados consumidores que dominam o tema, já fizeram cursos etc, salta para 81%. A ABIC recomenda que o consumo de café seja feito sem açúcar, pois, assim, a bebida se torna mais prazerosa, sendo possível perceber melhor a dimensão de sabores que ela proporciona.

A ABIC sugere que o consumidor experimente o café sem sem açúcar, especialmente, quando for provar marcas novas ou categorias diferentes. Assim, poderá sentir os sabores da bebida e, em seguida, decidir se deseja adoçar a bebida.