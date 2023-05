Com destaque para o agro, Brasil exporta US$ 1,682 bilhão na primeira semana de maio

As vendas externas brasileiras registraram US$ 1,682 bilhões de dólares em exportações na primeira semana de maio de 2023. De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), houve um aumento de 24% quando comparado a maio de 2022 - US$ 1,347 bilhão.

As importações, por outro lado, tiveram queda de 2% no mesmo comparativo, com registro da média diária de US$ 1,099 bilhão na primeira semana de maio deste ano, e de US$ 1,122 bilhão, em maio do ano passado. Os dados foram disponibilizados nesta segunda-feira, 8, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do MDIC.

Agro é destaque de exportações

De acordo com o informativo divulgado pela Secex, no período em comparação, o desempenho dos setores pela média diária registrou crescimento de US$ 70,04 milhões (+19,3%) na exportação de produtos do setor Agropecuário, com destaques para:

soja (+ 19,8%);

café não torrado (+72,2%);

e arroz com casca, paddy ou em bruto (+ 414.199%).

Já no setor da Indústria Extrativa, o crescimento foi de US$ 68,15 milhões (+24,2%) nos embarques ao exterior, com destaque para:

minério de ferro e seus concentrados (+64,2%)

e minérios de alumínio e seus concentrados (+120,4% ).

A Indústria de Transformação registrou crescimento de US$ 197,01 milhões (+28,3%) nas vendas, com contribuição de