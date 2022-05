Café faz mal? Estudo estima quanto você deve beber por dia para viver mais

Puro ou adoçado, não importa. Tomar de duas a quatro xícaras de café por dia pode contribuir para que você viva mais, de acordo com um artigo feito por pesquisadores da Southern Medical University, na China.

Publicado na revista Annals of Internal Medicine, a pesquisa analisou os hábitos de consumo de café de cerca de 170 mil moradores do Reino Unido. Todos eles tinham cerca de 50 anos de idade e responderam a questionários diários sobre os hábitos alimentares, além de ter compartilhado outras informações de saúde relevantes para o estudo.

A conclusão foi que as pessoas que bebem café regularmente têm até um terço menos probabilidade de sofrer uma morte prematura. A quantidade por dia ideal é de duas a quatro xícaras, com açúcar ou não.

O que os pesquisadores observaram é que os participantes que bebiam café sem açúcar tinham entre 16% e 21% menos probabilidade de morrer de maneira prematura, em comparação com aqueles que não tomam a bebida.

Já os que tomam a mesma quantidade do café adoçado tinham entre 29% a 31% menos chances de morrer prematuramente, comparado com o mesmo grupo.

O estudo, claro, não passa de uma estimativa com base em um grupo bastante específico (adultos do Reino Unido), mas os resultados mostram que pode existir uma relação entre as substâncias do café e uma boa saúde.

