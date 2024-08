Melhor hotel do mundo dribla desastres no Sul e lança conjunto residencial no Rio de Janeiro

Quem acha que o luxo não pode andar lado a lado com a pessoalidade provavelmente ainda não pôde vivenciar o Colline de France, hotel localizado em Gramado, no Rio Grande do Sul, e eleito o melhor do mundo no ranking do Tripadvisor de 2024, baseado em avaliações dos hóspedes. Este, inclusive, é um prêmio muito comemorado por Clara e Jonas Tomazi, casal fundador do hotel e que foi surpreendido pela tragédia no estado em maio do mesmo ano.

Por causa do título do Tripadvisor, eles estavam com a agenda lotada de reservas. O volume, no entanto, baixou 70% em maio. "Em junho, foi para 35%. Em julho, melhorou, passou para 25%. Atualmente, estamos em 15%", explica Jonas. Em faturamento, o hotel fez cerca de 21 milhões de reais em 2023. Neste ano, planejavam aumentar esse faturamento em 10% — mas, com a tragédia, acreditam que haverá queda de 25%.

O hotel começou em 2018, num terreno onde Jonas passou a infância, em um bairro residencial e, a princípio, nada luxuoso ou turístico da cidade. Talvez daí tenha vindo o seu ar intimista. Com apenas 34 suítes, e Jonas e Clara procuram saber o nome de todos os hóspedes para estabelecer um contato de pessoalidade com eles.

A princípio, o plano era investir 9 milhões de reais no hotel de Gramado. A quantia, no entanto, mais do que triplicou e foi para 28 milhões de reais. “Ficamos quebrados por um bom tempo”, brinca Jonas, que tem como grande inspiração hoteis como Fasano e La Réserve, na França.

“Hotel não é um bom negócio, é bom apenas quando você consegue criar a sua marca. Algo que o Fasano, por exemplo, conseguiu. Por isso, para recuperar o investimento, vai uns 10, 15 anos. Demos muita sorte! E, por esse motivo e também para estabelecermos nossa marca, estamos trabalhando na expansão do Colline de France", afirma Clara.

Planos para o Rio de Janeiro

Ainda na toada de butique, os dois têm planos para expandir o hotel para o Rio de Janeiro, na pacata e serrana Miguel Pereira. A ideia é evoluir junto à cidade, que tem planos ambiciosos para o turismo nos próximos anos.

Com pouco mais de 26 mil habitantes e a 120 quilômetros do Rio de Janeiro, o município do Vale do Café vem crescendo desde a inauguração do parque temático Terra dos Dinos, em 2022. Em 2024, foi inaugurado um trenó de montanha dentro do parque e também uma Maria Fumaça.

Segundo dados levantados pela Associação de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) a pedido da EXAME, nos últimos três feriados (Carnaval, Semana Santa e Tiradentes) a ocupação da cidade esteve em 93,5%, 90% e 79,3%, respectivamente. Isso fez de Miguel Pereira o município do interior do estado com o melhor desempenho.

José Domingo Bouzon, presidente da ABIH-RJ, afirma que esse boom não veio de uma hora para a outra. Esse processo é resultado de uma série de fatores, com a coordenação de ações do poder público em conjunto com a iniciativa privada. Cabe às autoridades a tarefa de criar condições – por exemplo, cuidar da segurança e da infraestrutura - para que os empresários possam fazer sua parte, ou seja, empreender. A criação, nos últimos meses, de uma série de atrativos levou ao município um grande número de turistas, interessados nas novidades e, também, em desfrutar da gastronomia, da história e do clima privilegiado da região", explica.

Para garantir que todos os turistas consigam um local para se hospedar, e para que o turismo continue crescendo, a Prefeitura da cidade vem investindo em novos hoteis. Um deles é o Colline de France.

Como se não bastasse o hotel, a marca de Clara e Jonas também vai inaugurar, no mesmo complexo, dois prédios residenciais com operação e serviços hoteleiros completos personalizados para os proprietários.

O complexo com os dois residenciais e o hotel vai ter 28 mil metros quadrados de obra. Destes, 22 mil metro serão das duas torres residenciais, cada uma com 28 apartamentos e duas coberturas, totalizando 56 apartamentos e quatro coberturas. Os apartamentos vão ter de 149 a 269 metros quadrados, custando de 2 milhões a 5 milhões de reais. Já o hotel, construído nos outros seis metros quadrados, vai ter 34 suítes divididas em sete categorias.

O completo todo tem um investimento de 160 milhões de reais. As obras começam já em janeiro do ano que vem, e a previsão da conclusão é de 40 meses para as torres residenciais e dois anos para o hotel. "A ideia é que o residencial seja uma musculatura para podermos investir no hotel", explica Jonas.

Agora, o próximo plano para o Colline de France é São Paulo. "Estamos abertos, buscando um local que aceite parcerias, para conseguir construir na capital algo parecido com o que vai ser em Miguel Pereira", finalizam.