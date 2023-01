Cadeira de escritório em homenagem a Ayrton Senna custa US$ 35 mil

Se você busca uma cadeira de escritório nova em 2023, talvez não exista nada mais exclusivo que o lançamento unindo duas referências brasileiras de projeção internacional: a fabricante de aeronaves Embraer e a marca com o nome do tricampeão Ayrton Senna.

Desenvolvida com tecnologia aeroespacial e de pista, tipicamente encontrada em suas respectivas indústrias, a Embraer e a marca Senna agora se uniram para construir uma cadeira de escritório que proporciona uma experiência única, dentro do conceito de ser “o piloto de sua própria vida”.

A cadeira Senna Cockpit combina materiais vistos nos mais lendários carros da Fórmula 1 e no interior de aviões. Projetada para ser uma cadeira de escritório aeroespacial e inspirada em um conceito de aeronave chamado “PULSE” da Embraer, Senna Cockpit terá apenas 22 unidades produzidas no mundo. O preço? em torno de US$ 35 mil, sem imposto. A cadeira é produzida e vendida nos Estados Unidos.

Sensação de um cockpit real

"Ayrton era muito apaixonado e determinado. Ele estava em constante busca da melhor versão de si mesmo, dentro e fora das pistas. Inspirado por sua mentalidade, Senna Brands busca assinar produtos que possam melhorar o desempenho e o estilo de vida das pessoas”, diz Bianca Senna, CEO da Marca Senna.

Segundo a executiva e sobrinha do tricampeão mundial, ao entrar no projeto com a Embraer a única certeza era que a Senna Cockpit tinha de ser algo diferente. “Teria de ser algo inovador e com tecnologia que somente nossas marcas poderiam oferecer: um ‘cockpit real,”, afirma.

Afinal, por que Ayrton Senna foi o melhor piloto de todos os tempos?

Senna Cockpit usa materiais como couro integral, alumínio usinado e fibra de carbono reforçada com grafeno, algo inédito na produção atual de móveis. Segundo as marcas, a cadeira tem o poder de flutuar e girar dentro de sua própria base, espelhando o movimento visto a bordo das aeronaves executivas Embraer.

Todos os detalhes da Senna Cockpit foram pensados e projetados para trazer sofisticação. O icônico "S" de Senna aparece tanto no encosto da cabeça quanto na parte de trás da cadeira. O sobrenome do tricampeão mundial também é colocado na base do equipamento, destacando a força da marca Senna, que representa os valores e características do piloto, como a busca pela perfeição.

Homenagem à vitória de Senna em 1986

Com a cadeira executiva, a marca Senna expande seu portfólio de produtos e aumenta sua presença em vários segmentos de mercado. Senna Cockpit mistura os estofos azul-marinho com costuras douradas e acabamento. A cadeira também tem o detalhe de ter as cores do capacete Ayrton no rótulo.

A Senna Cockpit tem 1,22 metro de altura, 47 centímetros de largura no encosto e 66 centímetros na base, e pesa 37 quilos. A cadeira foi desenvolvida com base na parceria de fabricação entre a Embraer e a Metalcrafters Transparencies and Composites, Inc., fornecedor líder de componentes automotivos e aeroespaciais avançados.

A série presta homenagem à vitória de Senna em 1986 no Grande Prêmio de Detroit de Fórmula 1 no dia 22 de junho — por isso, a série limitada inclui exatamente 22 cadeiras. Foi neste dia em que Ayrton levantou a bandeira brasileira para celebrar sua vitória, resgatando o orgulho nacional que havia sido ferido no dia anterior com a eliminação da Copa do Mundo de futebol na derrota por pênaltis contra a França.

A cadeira é produzida e vendida pela Metal Crafters nos Estados Unidos. Se você ficou intertessado, o contato é sjoseph@mtccorp.com.

