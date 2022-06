Bulgari lança relógio inspirado em Américo Vespúcio limitado a 1.000 unidades

O Bulgari Aluminium já é conhecido pelos fãs de relojoaria – afinal, foi criado em 1998. Só que esse modelo terá uma edição especial, limitada a 1 mil unidades, inspirada no navio Amerigo Vespucci e, por consequência, no explorador italiano que deu nome às Américas. Tanto é que a embalagem traz o lema “Non chi cominicia ma quel che persevere” (Não aquele que começa, mas quem persevera).

VEJA TAMBÉM

Produzido com alumínio, titânio e borracha, o relógio tem caixa de 40 mm de diâmetro resistente à água em até 100 metros e calibre com movimento mecânico de corda automática. É verdade que a linha tem essa funcionalidade há quase dois anos, mas somente a edição especial traz estampado o nome do navio "Nave Scuola Amerigo Vespucci”. E ainda há mostrador o externo preto e amarelo.

Com cores inspiradas na embarcação da marinha italiana, o Bulgari Aluminium GMT permite leitura das horas no segundo fuso horário por meio do ponteiro que dá volta completa no mostrador de 24 horas – com duas zonas contrastantes para distinguir entre dia e noite. Aliás, outra inspiração naval é a embalagem fabricada com mogno, madeira nobre que era utilizada para construção de barcos.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.