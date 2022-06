Em parceria com a Mercedes-Benz, IWC lança relógio de R$ 1 mi

Desde o nascimento da Fórmula 1, os engenheiros da Mercedes-Benz têm sonhado em trazer a tecnologia suprema da elite classe de automobilismo para as ruas. Após um longo período este sonho vai se tornar realidade. O veículo de dois lugares vai transferir a mais recente e mais eficiente tecnologia híbrida Fórmula 1 quase igual aquela da pista de corrida, para as ruas.

O híbrido de alta performance produzirá mais de 1.000 cavalos de potência, uma velocidade máxima superior a 350 km/h Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon Edition “AMG ONE OWNERS”.

"Para acompanhar o seu lançamento, projetamos um relógio que representa similarmente o pináculo da relojoaria e da ciência dos materiais. Isto combina um dos nossos movimentos tecnicamente mais avançados e complicações com materiais de alto desempenho, como o alumineto de titânio (TiAl) e Ceratanium", explica Chris Grainger-Herr, CEO da IWC Schaffhausen.

O movimento turbilhão

A estrela indiscutível no mostrador é o minuto voador turbilhão. O "redemoinho" é um engenhoso movimento relojoeiro que envolve a roda de equilíbrio girando em torno de seu eixo em uma gaiola. Por um lado, isso fornece um visual espetacular no mostrador. Por outro lado, a rotação constante reduz a influência da gravidade no sistema de oscilação e melhora a precisão do relógio.

Esta complicação desengata o escape do fluxo direto de energia através do trem de rodas e transmite impulsos de energia completamente uniformes para a roda de escape. Como resultado, mesmo que o torque na mola principal diminua, a roda de balanço oscila praticamente com a mesma amplitude. Em combinação com o turbilhão, que compensa o impacto negativo das influências da gravidade, isso garante uma taxa altamente exata.

O Big Pilot's Watch Constant-Force Tourbillon Edition “AMG ONE OWNERS” estará disponível exclusivamente para os futuros proprietários do Mercedes-AMG ONE por um milhão de reais.

