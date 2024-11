Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank abrem as portas do rancho para hospedagem no Airbnb

Em diversos países, o Airbnb cria hospedagens para aproximar os viajantes de personagens de séries, quadrinhos e filmes. Agora, o site disponibiliza por apenas duas noites, uma hospedagem na casa do casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Em dezembro, o casal abre as portas do recém-reformado trailer da família, localizado no Rancho da Montanha, uma propriedade de 280 mil metros quadrados na Serra Fluminense, no Rio de Janeiro, para uma estadia cercada pelas montanhas.

"O Rancho da Montanha foi concebido como um refúgio para nossa família, pensado para proporcionar descanso e reconexão com a natureza. O trailer é o mais novo espaço desse cantinho especial, e estamos animados em compartilhar essa experiência com pessoas que também buscam momentos únicos na natureza", comenta Bruno.

O trailer foi restaurado internamente para oferecer um ambiente aconchegante, com um estilo retrô e toques de decoração boho chic. Ele está estacionado no Jardim do Sol, uma área do rancho com painéis solares sustentáveis e um jardim que reúne uma coleção de cactos plantados pela família.

A propriedade ainda conta com mais de 23 mil mudas de plantas cultivadas por Bruno e Giovanna. Além disso, abriga diversos animais resgatados, como cavalos, gatos e cachorros, que agora vivem em um ambiente repleto de cuidados. "Aqui eles encontraram um lar com alimentação, limpeza, cuidados veterinários, conforto e, claro, muito amor", completa Giovanna.

Airbnb: Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank abrem as portas do rancho para hóspedes no Airbnb (André Nazareth/Divulgação)

Estadia exclusiva

Bruno e Giovanna convidam até três hóspedes (dois adultos e uma criança de até 12 anos), para uma estadia de duas noites no trailer, que ocorrerá de 6 a 8 de dezembro de 2024. A estadia será oferecida por 200 reais a noite.

Durante a estadia, os hóspedes dormirão no trailer, vivenciando o melhor do espírito aventureiro, e irão ser recebidos por Bruno e Giovanna e participar de um tour pela propriedade guiado pelo casal.

Além disso, os hóspedes irão passar a noite no trailer recém-restaurado e aproveitar uma experiência de um verdadeiro camping com uma noite especial ao redor da fogueira. O espaço conta com piscina, lago, sauna, ofurô, academia.

Os hóspedes poderão participar de um plantio de árvore para deixar uma lembrança eterna no Jardim do Sol, local onde o trailer está estacionado e relaxar na sala de estar com vista para a paisagem das montanhas e desfrutar da aconchegante sala de TV na casa de Bruno e Giovanna, sede da propriedade.

Como reservar

As solicitações de reserva poderão ser feitas a partir de 28 de novembro, às 14h, em airbnb.com/brunoegiovanna. Os hóspedes são responsáveis por organizar suas próprias viagens de ida e volta para o Rio de Janeiro, de onde serão levados ao Rancho da Montanha. A estadia é adequada para até dois adultos e uma criança de até 12 anos.