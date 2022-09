Airbnb inaugura hospedagem inspirada no filme 'Abracadabra'

Os corajosos e admiradores da franquia Abracadabra poderão celebrar a temporada de Halloween em grande estilo, diretamente da casa das Irmãs Sanderson.

O trio disposto a sugar a energia vital de crianças para obter juventude e imortalidade, vivido pelas atrizes Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, convida dois visitantes a entrar no "espírito" do Dia das Bruxas com uma pernoite em sua icônica cabana, localizada nas remotas florestas de Salém, em Massachusetts (EUA).

A propriedade das bruxas Winifred, Sarah e Mary foi recriada pelo Airbnb como se estivesse parada no tempo há 300 anos, e comemora também a estreia de Abracadabra 2, disponível para assinantes do Disney+, a partir de amanhã (30).

"Sabemos que a história das Irmãs Sanderson não terminou quando viramos pó", disse Kathy Najimy, que interpreta Mary Sanderson. "Que melhor maneira de celebrar a temporada do que receber convidados na assombrada e histórica residência do trio, por uma noite que será lembrada por muitos anos?", completa a atriz.

As Irmãs Sanderson disponibilizarão a casa para uma estadia exclusiva de uma noite para dois convidados, que acontecerá em 20 de outubro, por 31 dólares, em comemoração à véspera de Halloween.

Tábuas de madeira que rangem sob o peso de gatos curiosos e armários cheios de sangue de coruja e ervas (e até mesmo um fio de cabelo da cabeça de Winifred) esperam aqueles que se atrevem a explorar os cantos obscuros da propriedade.

Antes de dormir na morada das irmãs, os convidados poderão testar seus encantamentos no antigo livro de feitiços que guia as irmãs em todas as suas travessuras e explorar a sombria e rica história de Salém com visitas a algumas das propriedades mais assombradas da cidade.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.