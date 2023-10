Airbnb cria 'Casa da Mônica' para comemorar os 60 anos da personagem

Após recriar uma réplica do apartamento de Carrie Bradshaw, da série Sex and The City e uma hospedagem inspirada no filme Abracadabra. O AirBnb apresenta no Brasil a casa da Mônica, Dona da Rua, em comemoração aos 60 anos da personagem.

Porém, a casa não está localizada no bairro do Limoeiro, mas na cidade de São Pedro, a pouco mais de 190 quilômetros de São Paulo.

A casa da Mônica estará disponível na plataforma para uma estadia única de duas noites, para até dois adultos e uma criança de até 12 anos, entre os dias 20 e 22 de outubro de 20231, por R$ 260 a diária.

“O Airbnb existe para criar um mundo onde qualquer pessoa possa pertencer a qualquer lugar, com experiências de viagens autênticas e mais conexão entre as pessoas. O universo colorido da Mônica, criado brilhantemente por Mauricio de Sousa, ganhou vida em uma estadia única e que nos leva de volta para a infância. Será inesquecível!”, diz Fiamma Zarife, Diretora Geral do Airbnb na América do Sul.

Durante a estadia, os hóspedes poderão aproveitar uma sessão de cinema particular no telão instalado no Clubinho da Mônica, se inspirar com o guarda-roupa da Mônica, conhecer os cantinhos da casa, cheia de referências ao mundo da Turma da Mônica, fotografar os melhores momentos da estadia com a câmera instantânea disponível.

“Trazer o universo da Mônica para o Airbnb é ver a história das nossas tão queridas tirinhas ganharem contornos de vida real. Tenho certeza de que os hóspedes irão guardar com muito carinho as experiências que viverem neste lugar inédito e tão especial”, diz Mônica Sousa, inspiração para a personagem e diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções.

As reservas estarão disponíveis a partir de amanhã, 12, às 14h, em airbnb.com/turmadamonica.