Botafogo, Corinthians, Grêmio: saiba as novas contratações

Terminou ontem (12) a primeira janela de transferência do futebol brasileiro. Quem não contratou, caso do Palmeiras, que ainda sonha com um camisa 9, terá que esperar até o dia 18 de julho, quando uma nova janela se abre e ficará disponível até 15 de agosto. Confira abaixo as principais trocas em uma terça-feira movimentada no mercado de atletas:

Futebol carioca

O Botafogo continuou exibindo apetite para contratações. O clube anunciou oficialmente o zagueiro Victor Cuesta, que vem de empréstimo junto ao Internacional, até o fim da temporada deste ano. O argentino já assinou o contrato e treinou com os novos companheiros de clube.

O alvinegro também anunciou o lateral-esquerdo finlandês Nicholas Hamalainen. E está perto de comprar Tchê Tchê, que se despediu do Atlético-MG. Na segunda-feira, o clube do americano John Textor havia acertado com o meia Lucas Fernandes e atacante Gustavo Sauer.

Por outro lado, o Botafogo emprestou o atacante Gabriel Conceição e o volante Fabinho para CRB e Sport, respectivamente.

O Vasco, além de concluir as negociações com o zagueiro Danilo Boza, do Juventude, fez uma espécie de barca no seu elenco. O clube emprestou o lateral-direito JP Galvão para o Botafogo. Já o zagueiro Vitor, o lateral-direito Saulo e o meia Róger foram emprestados para a Ponte Preta até o fim de novembro.

Rivais gaúchos

Já o Grêmio oficializou a contratação de Elkeson, brasileiro naturalizado chinês. A apresentação será nesta quarta-feira, mas o atleta já treina desde a semana passada no Centro de Treinamento do Grêmio.

O Internacional também fez contratação no último dia da janela. O clube trouxe da Turquia o atacante Pedro Henrique, de 31 anos. O jogador estava atuando no Sivasspor e assinou com o colorado até o meio de 2024. Ele se juntou ao lateral Renê, que trocou o Flamengo pelo clube gaúcho na segunda-feira. Outro nomes anunciado foi de Alan Patrick, que retornou e assinou até 2025.

Paulistas

O Corinthians anunciou a contratação do lateral-esquerdo Rafael Ramos. O português, de 27 anos, estava no Santa Clara, de Portugal, e assinou um contrato de dois anos.

O Bragantino anunciou contratação do zagueiro argentino Kevin Lomónaco, ex-Lanús. Ele assinou um contrato de longo prazo, até 2027. Ele já participação de alguns treinos do clube, mas aguardava a finalização da negociação para ser apresentado oficialmente.

América-MG, Goiás, Bahia...

O América-MG, além da contratação do técnico Wagner Mancini, anunciou os acertos com os zagueiros Danilo Avelar, que estava no Corinthians, e Luan Patrick, que estava no Athletico. Ambos chegam por empréstimo.

O Avaí também tem um novo reforço de última hora. O CRB emprestou o atacante Marcinho ao clube de Santa Catarina, que se junta ao jovem Jean Pyerre, ex-Grêmio. O Goiás confirmou a contratação de Matheusinho, atacante de 23 anos, que estava no Ypiranga. Ele fez parte do elenco que foi vice-campeão gaúcho neste ano. Ele chega por empréstimo.

O Bahia também se reforçou para a disputa da Série B. No último dia da janela o clube contratou o atacante Rildo, de 22 anos, e anunciou Warley e Zé Vitor.