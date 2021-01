Body positivity: série sobre corpos como eles realmente são ganha 2ª temporada

Body positivity. Movimento que ganhou força nos últimos anos e que não aceita nada menos do que alguns corpos são: fora dos padrões estéticos impostos pela sociedade devido ao peso. A nova temporada do reality Beleza GG, que acaba de estrear no E! Entertainment, trata do assunto sem pôr a militância de lado.

A primeira temporada da série foi responsável por apresentar ao público o universo plus size. Agora, os novos episódios do programa focam ainda mais no empoderamento feminino e a inclusão, promovendo o conceito de body positivity, através das apresentadoras. São elas as modelos Mayara Russi, Fluvia Lacerda, Denise Gimenez e a estreante Nahuane Drumond.

Nesta nova temporada, Mayara Russi está decidida a iniciar uma carreira internacional. Já Fluvia Lacerda investe em sua coleção de moda praia. Enquanto isso, Denise Gimenez vive uma transformação de vida, de carreira e de estilo. A nova integrante, Nahuane Drumond, radicada em Londres, e modelo do catálogo curve da Ford Models, volta ao Brasil para uma temporada em que irá treinar a quarta integrante do reality show, que será revelada no segundo episódio.

As apresentadoras, que já batalharam muito para conquistarem seus espaços na moda, além de vencerem preconceitos, desejam com o programa, dar voz a um número cada vez maior de mulheres que derrubam barreiras para reafirmar seu lugar na sociedade.

Diferente da visão de competitividade presente nos bastidores do meio fashion, as protagonistas promovem a sororidade por meio de seus trabalhos. “Queremos que as mulheres se gostem, se aceitem e valorizem o que têm de melhor”, conta a produtora executiva Vanusa Spindler.

“Beleza GG é um projeto que está fazendo cinco anos e desde a concepção até hoje, tivemos um cuidado muito grande de como se falar, como abordar todos os temas. Temos quatro modelos completamente distintas, com vidas e carreiras em estágios diferentes”, explica o diretor da Manjubinha Filmes Bernardo Bôscoli.

Após o sucesso no Brasil, a primeira temporada da série também foi exibida no México, Argentina, Chile e demais países latinos, alcançando mais 49,5 milhões de casas. Assim, a estreia da nova temporada foi feita no Brasil e nos países da América Latina simultaneamente. O reality documental co-produzido pela Manjubinha Filmes e NBC Universal tem exibição toda quinta-feira às 22h no canal E! Entertainment.