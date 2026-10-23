Chance de vitória de Flávio Bolsonaro cai de 70% para 60% a dois dias do 2º turno, diz Eurasia

RESUMO ＋ A consultoria Eurasia Group reduziu de 70% para 60% sua estimativa de vitória de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno contra Lula (PT), marcado para domingo, 25 de outubro. A revisão ocorre após pesquisas indicarem uma disputa mais apertada e melhora nos indicadores do presidente. Segundo a consultoria, a vantagem média de Flávio nas pesquisas caiu de 2,6 para 1,9 ponto percentual. Apesar da mudança na projeção, a Eurasia avalia que Lula ainda enfrenta dificuldades para reverter a diferença na reta final.

A consultoria de risco político Eurasia Group reduziu para 60% a probabilidade de vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O relatório foi divulgado nesta sexta-feira, 23, quando faltam dois dias para a votação.

Antes, a estimativa era de 70%, depois de ter chegado a 80% em meados de outubro. A consultoria atribui a queda a uma guinada na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ganhou força nos últimos dias.

O que mudou nas pesquisas?

Segundo a Eurasia, a vantagem de Flávio, ajustada para os eleitores com maior chance de comparecer às urnas, está um pouco acima de 2 pontos percentuais. A consultoria avalia que essa diferença pode diminuir ainda mais.

A tendência aparece nos levantamentos. A pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 22, mostrou Flávio e Lula empatados com 50% dos votos válidos. Uma semana antes, na quinta-feira, 15, o senador tinha 51% e o presidente, 49%.

Segundo o levantamento, quatro pesquisas divulgadas em 23 de outubro (Real Time, Alfa, Vox e Ipespe) mostram estabilidade ou um ligeiro avanço de Flávio. Duas mostram que Flávio está subindo um pouco, uma indica estabilidade e a quarta aponta para um empate cada vez mais acirrado.

Apesar disso, considerando todas as pesquisas mais recentes, a vantagem média de Bolsonaro caiu para 1,9 pontos (de 2,6 em 21 de outubro).

Nos votos totais, o Datafolha registrou 47% para Flávio e 46% para Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Outros institutos mostram um retrato menos uniforme. A pesquisa Vox Brasil apontou Lula com 51% e Flávio com 49%.

Pelas contas da Eurasia, a média da vantagem de Flávio nas pesquisas caiu para 1,9 ponto, ante 2,6 pontos na quarta-feira, 21.

Por que a Eurasia reduziu a chance de Flávio?

A consultoria diz que o problema de Flávio é a tendência, e não o tamanho da vantagem. Em uma análise que considera apenas a diferença nas pesquisas, a chance dele seria de cerca de 70%. Ao incluir o movimento recente, o número cai.

A Eurasia aponta alguns fatores para a melhora de Lula:

a aprovação do governo subiu e a rejeição a Flávio avançou em várias pesquisas;

os ataques da campanha petista parecem ter surtido efeito;

promessas de campanha, como o fim da escala 6x1, ajudam a melhorar a imagem do presidente;

o desgaste causado pelos escândalos de corrupção no primeiro turno perdeu força.

Na pesquisa Datafolha, a aprovação de Lula foi de 48% para 49%, enquanto a desaprovação passou de 50% para 48%.

A baixa empolgação dos eleitores também amplia o efeito da campanha. Para a Eurasia, os eleitores dos dois lados estão pessimistas e cerca de 17% decidiram o voto nos dias que antecederam o primeiro turno. Com preferências pouco enraizadas, a campanha ainda pode mexer com parte do eleitorado.

Por que Flávio ainda tem a vantagem?

Mesmo após revisar suas projeções, a Eurasia mantém Flávio Bolsonaro como favorito na disputa presidencial contra Lula (PT). A consultoria aponta quatro fatores que ajudam a explicar essa avaliação.

Um deles é a dificuldade de Lula recuperar a diferença de dois pontos percentuais na reta final da campanha. A Eurasia compara o cenário atual com o de 2022, quando Jair Bolsonaro se aproximou do petista nos últimos dias antes da votação.

Naquele ano, Lula venceu por 50,90% a 49,10% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para a consultoria, a tendência favorece Lula neste momento, mas pode não haver tempo suficiente para reverter a vantagem do adversário.

Outro fator é o impacto dos debates na reta final. Enquanto houver eleitores indecisos ou dispostos a mudar de voto, um bom desempenho de Lula ou um deslize de Flávio pode alterar o cenário. A Eurasia, porém, considera essa possibilidade pouco provável.

Segundo a análise, Flávio acertou ao direcionar o primeiro confronto para temas como segurança pública e corrupção, mas exagerou no tom. A expectativa da consultoria é que o candidato ajuste sua estratégia nos próximos debates.

O desejo de mudança entre os eleitores também pesa na avaliação. O primeiro turno indicou que parte da classe média está pessimista em relação à situação do país, apesar de indicadores econômicos e ambientais apontarem avanços recentes.

Entre eles estão a redução do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, a projeção de que o Brasil volte a ocupar a posição de oitava maior economia do mundo, a menor taxa de desemprego da série histórica e a saída do país do Mapa da Fome. De acordo com a Eurasia, a percepção negativa sobre a realidade nacional continua sendo um obstáculo para Lula, mesmo diante desses resultados.

Por fim, a consultoria considera improvável um aumento expressivo da participação eleitoral capaz de alterar a disputa.

Embora o PT esteja mobilizando seus eleitores para comparecer às urnas, a Eurasia avalia que uma eleição acirrada tende a estimular os dois lados, o que dificulta uma mudança significativa na taxa de abstenção.

Em 2022, a abstenção caiu de 20,95% no primeiro turno para 20,59% no segundo, um movimento excepcional, já que o índice costuma aumentar na etapa final da votação, segundo dados reunidos pela Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Como será a votação no domingo, 25?

A votação do segundo turno será no domingo, 25, das 8h às 17h, no horário de Brasília. Quem já estiver na fila às 17h consegue votar. Veja até que horas é possível votar.

Vence o candidato que tiver a maioria dos votos válidos. Votos brancos e nulos não entram nessa conta e não beneficiam nenhum dos candidatos.