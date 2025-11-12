Bem-estar redefine consumo de bebidas alcoólicas nas festas de fim de ano

As festas de fim de ano estão se aproximando, e neste ano, as tradições podem ganhar novos contornos. O avanço da tendência de bem-estar — que deve movimentar US$ 8,5 trilhões até 2027, segundo o Global Wellness Institute — começa a influenciar os hábitos dos consumidores, inclusive durante as celebrações.

Com o aumento da busca por práticas que favoreçam o autocuidado, os consumidores dos Estados Unidos adotam novas tradições que priorizam a saúde e o equilíbrio. Um levantamento da NielsenIQ revela que 48% dos norte-americanos pretendem presentear com itens voltados ao bem-estar neste fim de ano.

O crescimento de 10% nas vendas de produtos de beleza ao longo de 2024 reforça a tendência. De acordo com o relatório State of Beauty 2025, da NIQ, o skincare deve ser um dos segmentos em destaque na temporada. As mudanças nos consumos já devem acontecer nas comemorações do Dia de Ação de Graças, marcado para 27 de novembro.

Cerca de 25% das famílias que celebram o feriado afirmam que pretendem reduzir ou eliminar o consumo de bebidas alcoólicas, além de optar por celebrar com refeições em casa. A redução do álcool, aliás, é um movimento consistente. Um levantamento da Gallup divulgado em agosto mostrou que o consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos atingiu o nível mais baixo da história.

Os dados também indicam que 44% dos consumidores desejam aumentar a ingestão de vitaminas e suplementos no próximo ano, impulsionando as vendas do setor. Já 63% consideram o sono o principal pilar da saúde — interesse refletido na alta procura por produtos como sprays de travesseiro, fronhas de seda e acessórios voltados ao descanso.

Estabelecimentos se preparam para as demandas de bem-estar

Varejistas também se movimentam para atender à nova demanda. A Target anunciou o lançamento de mais de 2.000 novos produtos voltados à saúde e ao autocuidado em 2025, sendo mais da metade deles com preço inferior a US$ 10, numa estratégia de democratizar o bem-estar.

Já o Walmart ampliou seu sortimento de produtos wellness com marcas clinicamente respaldadas, como Ritual e Nutrafol, voltadas à saúde integral e digestiva, reforçando que o movimento vai além de alimentos funcionais e abrange todo o estilo de vida.

GLP-1 muda comportamento alimentar e reforça novo estilo de vida

As transformações no consumo também têm sido impulsionadas pela popularização das canetas emagrecedoras à base de GLP-1 nos Estados Unidos. Estimativas indicam que o mercado global desses medicamentos deve alcançar US$ 150 bilhões até 2030. No Brasil, o segmento pode movimentar R$ 7,5 bilhões já em 2026.

Segundo a Niq, 40% dos estadunidenses que utilizam fármacos como Wegovy, Mounjaro e Ozempic reduziram em até 40% a ingestão calórica — um reflexo direto na queda de 6% nos gastos com supermercados. Ainda assim, economizar não é o objetivo principal: mais da metade dos entrevistados afirma estar disposta a pagar mais caro por produtos mais saudáveis e funcionais.

A tendência de priorizar o bem-estar não se restringe aos Estados Unidos. No Brasil, também cresce o interesse por uma alimentação mais equilibrada. Dados da Kantar mostram queda no consumo de álcool e maior preferência por preparações leves, com menos frituras e gorduras.