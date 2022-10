Bazar da Cidade acontece neste fim de semana na Casa Museu Ema Klabin

Em sua terceira edição em meio aos jardins projetados por Burle Marx na Casa Museu Ema Klabin, o Bazar da Cidade se consolida como parte do calendário de eventos da instituição. Com curadoria de produtos de design artesanal, moda, decoração, bem-estar e uma diversidade gastronômica, a feira acontece neste fim de semana.

A curadoria do evento fica por conta de Bel Pereira, idealizadora do Bazar e fomentadora da arte popular e contemporânea dos designers e artesãos brasileiros, e Miriam Lerner, ex-diretora do MCB (Museu da Casa Brasileira).

O Bazar da Cidade tem como missão promover a diversidade cultural através de minuciosa escolha de expositores, com produtos autorais que vão diretamente dos ateliês para a casa dos consumidores.

Nesta edição, vários representantes da arte popular estarão em exposição com suas criações decorativas e colecionáveis, com objetos, adornos e esculturas.

“A ideia é darmos protagonismo para o design rico e diversificado de mentes criativas e muito produtivas e, assim, entrarmos na agenda de eventos turísticos e de passeio da capital”, sintetizam Bel e Miriam.

Na última edição, realizada em setembro, o Bazar contou com mais de cinquenta expositores e mais de 2 mil visitantes.

Exposição ReviraVolta

Além do Bazar, o público poderá visitar a exposição ReviraVolta, com curadoria de Paulo de Freitas Costa, e apreciar obras importantes que nunca foram expostas, além de ver partes da coleção reposicionadas pelos ambientes da casa museu.

Gravuras raras, como a litogravura Fauno Músico N.3, de um dos mais importantes artistas do século XX, o espanhol Pablo Picasso, serão expostas. Além da gravura As Tábuas de Moisés (séc. XX) da artista Isabel Pons e as gravuras Enterrar y Callar e Caridad da série Os Desastres da Guerra (c.1810) de Francisco de Goya, entre outras. A exposição ReviraVolta conta com o patrocínio da Klabin S.A.

Os expositores desta edição:

Moda: Byana Brasil, Corina Mendes, Donna Ester Boutique, Duda by Duda, Estampa, Ignez Mokdessi, Miquelina, Miriam Papallardo, Paula Yne, Quero Mint, Seu Castinho, Vestindo o Bebe e We love underwear.

Decoração: Baka Studio, BF Cerâmica, BWD: Barrieu Wood Design, Ivone Rigobello, Kaji Waurá, Lulu Defran, Obra e Dobra Papelaria Artesanal, Studio Anesso e Studio Gabriela Rossi.

Acessórios: A2 Ateliê, AD Acessórios, All Wood, Bei Metais, Cristina Nascimento, Joi adorno bijoux, Márcia Maranhão e Pablo Lozano Joias e Cerâmicas.

Gastronomia: Balas da Kah, Baobá Comedoria, Brigadeiros Gourmet, Cléa Medeiros, Cervejaria Los Compadres, Cozinha Voilà Quiches, Emporio Sant’Angela, Fiambreria, Marroquina Couscous, Micheluccio Pizzaria, Minha Mãe Fazia, Neenuts Granolas com Amor, Op Global Vinhos, PEDALE CAFÉ e Priscyla França Chocolates.

Serviço:

Bazar da Cidade

22 e 23 de outubro

Sábado das 10h às 20h, Domingo das 10h às 18h

Entrada franca

Rua Portugal, 43, Jardim Europa, São Paulo

Conheça a newsletter da Casual EXAME, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.