Baterista Charlie Watts deve ficar fora da turnê dos Rolling Stones

O baterista dos Rolling Stones, Charlie Watts, provavelmente perderá a próxima turnê da banda pelos Estados Unidos para permitir que se recupere de um procedimento médico não especificado. Um porta-voz do músico disse que o procedimento foi "totalmente bem-sucedido", mas que Watts precisa de tempo para se recuperar.

Os Stones estão programados para retomar sua turnê No Filter com um show em estádio no dia 26 de setembro em St. Louis.

“Com os ensaios começando em algumas semanas, é muito decepcionante - para dizer o mínimo. Mas também é justo dizer que ninguém previu isso”, disse um porta-voz do músico, em um comunicado.

Watts, de 80 anos, também se manifestou por meio de um comunicado. “Pela primeira vez, meu timing estava um pouco errado. Estou trabalhando muito para entrar em forma, mas hoje aceitei o conselho dos especialistas de que isso vai demorar um pouco ”, disse Watts, que foi submetido a um tratamento de câncer na garganta com sucesso em 2004. Ele será eventualmente substituído por Steve Jordan, que já tocou com Keith Richards por anos.

A Turnê dos Stones deve passar por várias cidades dos Estados Unidos, incluindo Dallas, Atlanta, Los Angeles e Las Vegas.