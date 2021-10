Bastidores da NASA, crimes no esporte e mais para assistir nos streamings

Com o final de semana chegando, é hora de distrair a cabeça com os novos lançamentos dos streamings. Entre os destaques desta semana estão a série documental "Jogo Comprado", da Netflix, que mostra seis histórias incríveis que misturam esportes e crime, contadas pelos atletas, técnicos e policiais envolvidos e "Rumo às Estrelas", que acompanha uma missão da NASA para reparar um dispositivo que visa revelar as origens do universo.

Confira abaixo a seleção de EXAME Casual para curtir o final de semana sem precisar ficar horas zapeando em frente à TV. ;)

---

Casamento às Cegas Brasil (Netflix)

Agora no Brasil, este reality traz participantes que estão em busca do amor verdadeiro. Só que eles têm que escolher seus futuros parceiros sem conhecê-los pessoalmente. No comando da atração, está o casal Camila Queiroz e Klebber Toledo.

---

Jogo Comprado (Netflix)

Esta série documental mostra seis histórias incríveis que misturam esportes e crime, contadas pelos atletas, técnicos e policiais envolvidos. Os episódios abordam o escândalo da patinação artística nas Olimpíadas de Inverno de Salt Lake City em 2002; o esquema de tráfico de maconha do piloto Randy Lanier; a operação de manipulação de resultados do time de basquete da Arizona State University; o homem que matava cavalos para fraudar o seguro; o Calciopoli, maior escândalo de manipulação de resultados da história do futebol italiano; e a trágica história de Hansie Cronje, capitão da equipe sul-africana de críquete.

---

The Manor (Amazon Prime Video)

Depois de sofrer um derrame cerebral, Judith Albright (Barbara Hershey) decide morar em uma casa de repouso histórica. No entanto, durante a sua recuperação, ela começa a suspeitar que algo sobrenatural está atacando os moradores. Agora Judith precisa descobrir como escapar das forças do mal, mas antes será preciso convencer todos ao seu redor que ela não pertence a esse lugar. A obra faz parte da série de filmes "Welcome to the Blumhouse 2021", junto a Bingo Hell (2021), Madres (2021) e Black as Night (2021). Da mesma diretora de Soulmate (2013).

---

Entre Homens (HBO Max)

Em Entre Homens, depois que uma fita VHS com o registro de uma orgia envolvendo um senador de Buenos Aires é vazada, o político se apressa para recuperá-la e salvar sua reputação. Enquanto isso, a capital do país entra em ebulição com os conflitos entre a “civilização” dos bairros do centro e a “barbárie” do outro lado da ponte. Enquanto a marginalização e desigualdade social aumentam durante a década de 1990, os mais ricos usufruem de seus privilégios, alheios aos problemas sociais da Argentina.

---

Rumo às Estrelas (Disney+)

Por meio de filmagens íntimas, diários de vídeo pessoais e filmagens de transmissão ao vivo – estacionadas na Terra e no espaço – os espectadores têm uma primeira visão da equipe extremamente importante de engenheiros, controladores de vôo e especialistas que assumem essas missões perigosas e inspiradoras para o bem maior.