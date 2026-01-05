Bares e restaurantes que funcionam na primeira semana de janeiro

Enquanto parte de São Paulo desacelera e as agendas corporativas ainda não retomam por completo, a cidade entra em um intervalo particular na primeira semana do ano. É quando o trânsito dá uma trégua, as reservas ficam mais previsíveis e a cidade ganha um clima de férias. Para quem não viaja, esse período funciona com menos ruído e mais chance de frequentar restaurantes e bares com outro ritmo de serviço.

Muitas casas seguem abertas com cardápio completo, equipes ajustadas e, em alguns casos, novidades que antecedem o calendário oficial do ano. A primeira semana se revela estratégica tanto para o público, que encontra mais conforto e atenção, quanto para os restaurantes, que testam fluxos, e afinam operações. Confira uma seleção de bares e restaurantes em funcionamento durante a primeira semana de 2026.

Clementina Bar de Vinhos

Clementina Bar de Vinhos: seleção rotativa de vinhos em taça e carta dedicada a rótulos de baixa intervenção (Bruno Geraldi/Divulgação)

Após a pausa de fim de ano, o Clementina retomou as atividades no dia 2 de janeiro, abrindo as portas para quem permanece em São Paulo e quer prolongar o clima das festas. Em Pinheiros, o bar volta a funcionar com sua seleção rotativa de vinhos em taça, carta dedicada a rótulos de baixa intervenção e o ambiente descontraído que marca a casa desde a abertura. É um convite para recomeçar o ano com uma boa taça, sem pressa, em um dos endereços que seguem ativos na cidade durante o início de janeiro.

Serviço: Rua João Moura, 613 – Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a sábado das 18h à meia-noite; domingo das 14h às 20h

Animus

Para quem permanece em São Paulo depois das festas de fim de ano e busca boas opções para retomar a rotina à mesa, o Animus reabriu as portas no dia 2. O restaurante da chef Giovanna Grossi, em Pinheiros, volta a oferecer o cardápio à la carte, com pratos pensados para compartilhar e sem divisão entre entradas e principais, além do menu executivo, opção prática para os dias de semana sem abrir mão de uma cozinha bem resolvida. É um endereço certeiro para quem quer almoçar fora logo no começo do ano, com técnica, ingredientes brasileiros e uma proposta que funciona tanto para refeições rápidas quanto para mesas mais longas.

Serviço: Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: quarta a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h; sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 23h; domingo das 12h às 16h30

QT Pizza Bar

QT Pizza Bar: pizzas no balcão (Andres Costa/Divulgação)

A QT Pizza Bar já retomou o serviço em um momento oportuno para quem ficou em São Paulo e quer um bom lugar para encontros despretensiosos. Entre as opções do cardápio, vale provar a Fantástica (R$ 95), uma das novidades recentes da casa. A pizza leva provolone, redução de romã, guanciale, camarão e manjericão crispy, uma pizza que tem a cara do verão. Servida no estilo napolitano, com massa de fermentação natural, a QT traz coberturas com ingredientes bem escolhidos, além de contar com uma ótima certa de drinques e vinhos.

Serviço: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1096 – Cerqueira César, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a sexta, das 18h às 23h; sábado e domingo, das 17h às 23h

Paparoto Cucina

Paparoto Cucina: reabertura após período de festas (Luan Sloboda/Divulgação)

O Paparoto Cucina reabriu todas as suas unidades, funcionando como opção tanto para quem busca um almoço de qualidade quanto para um jantar mais elaborado nos primeiros dias do ano. As casas de Pinheiros, Parque da Cidade e JK Iguatemi retomam a operação com o menu regular e com as opções de executivos, pensadas para o serviço do almoço.

Entre as sugestões, o formato que combina mesa de antepastos com prato do dia reúne escolhas como frango, picadinho, peixe do dia grelhado ou massa do dia, acompanhados de risoto de parmesão, fettuccine alfredo ou musseline de batata (R$ 124).

Serviço: Paparoto Cucina – Parque da Cidade. Av. das Nações Unidas, 14401 – Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h; sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 3h; domingo das 12h às 17h. Paparoto Cucina – Pinheiros. R. Joaquim Antunes, 470 – Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h; domingo das 12h às 17h. Paparoto Cucina – JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Vila Olímpia, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sábado das 12h às 16h e das 19h às 0h; domingo das 12h às 17h

Soffio Pizzeria – São Paulo

A Soffio Pizzeria, no Campo Belo, retomou o funcionamento após o recesso de fim de ano. Com a volta na primeira semana de janeiro, a pizzaria reabre para receber quem permanece ou retorna a São Paulo após as festas, mantendo seu cardápio de pizzas de fermentação natural, que tem o chef pizzaiolo Dani Branca à frente, e opções de harmonização. As receitas clássicas ganham um toque especial da casa, resultando em uma sequência de antepastos e pizzas autorais com sabores únicos.

Entre as tradicionais, a Capricciosa 2.0 (R$ 76) é preparada com presunto artesanal, alcachofra, azeitonas desidratadas e cogumelos paris, e a Formaggi (R$ 69), com scamorza, um tipo de queijo italiano, gorgonzola e parmesão, ambas com molho de tomates pelati e muçarela fior de latte. Já as autorais, estão a Prosciutto e Tulha (R$ 78), que unem molho de tomate pelati, fior di latte, rúcula selvagem, presunto cru e queijo Tulha, e a Bologna con Pistacchio (R$82), que leva fior di latte na saída do forno, mortadela italiana e stracciatella, finalizada com pesto de pistache e raspas de limão siciliano.

A casa volta a operar de terça a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 23h30; e domingo e segunda-feira, das 18h30 às 22h30.

Serviço: R. João de Sousa Dias, 281 – Campo Belo, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 23h30; domingo e segunda, das 18h30 às 22h30 | Reservas: (11) 91361-6196

A Casa de Antonia

A Casa de Antonia: menu all day assinado pela chef Andrea Vieira (Divulgação/Divulgação)

A Casa de Antonia, localizada no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, retomou suas atividades após o recesso de fim de ano. Com a retomada gradual da agenda gastronômica paulistana na primeira semana de janeiro, a casa volta oferecendo seu menu all day, pela chef Andrea Vieira.

O cardápio é pensado para os diferentes públicos que circulam pela região, com a ideia de proporcionar uma viagem pelos sabores da cozinha internacional, sempre valorizando o terroir brasileiro. Pela manhã, o espaço serve brunches com preparos como ovos beneditinos, omeletes e gravlax, além de sanduíches, toasts, bolos e doces, que podem ser pedidos separadamente.

No jantar, é possível saborear opções como Moqueca de Caranguejo (R$ 85), Camarão Thai (R$ 97), Bife Wellington (R$ 110), Frango Marroquino (R$ 72), entre outros. Saladas e sobremesas completam as opções que são servidas todos os dias, a partir de 12h. Do bar, saem drinques clássicos e autorais. A adega, que fica exposta ao público, conta com 100 rótulos de vinhos escolhidos para harmonizar com toda diversidade dos pratos oferecidos. E para uma pausa no dia, o restaurante oferece cafés, chás e sucos.

O funcionamento segue de segunda a quarta, das 8h às 22h; de quinta a sábado, das 8h às 23h; e aos domingos, das 10h às 20h.

Serviço: Av. Paulista, 2073 – Conjunto Nacional (entrada ao lado do cinema), São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quarta, das 8h às 22h; quinta a sábado, das 8h às 23h; domingo, das 10h às 20h | Contato: (11) 93952-5565

Sky Hall – São Paulo

O Grupo Sky, que reúne o Sky Hall Garden, nos Jardins, e o Sky Hall Terrace, na Vila Olímpia, reabriu suas portas no dia 3 de janeiro, após o recesso de fim de ano. Os espaços retomam suas atividades oferecendo coquetelaria assinada por Renan Tarantino e a cozinha, pelo chef Martin Casilli.

Com funcionamento do café da manhã ao jantar, une técnica clássica e repertório contemporâneo da culinária mediterrânea, aliado à coquetelaria sofisticada que inclui também uma linha de drinques sem álcool.

O Garden volta a operar de terça a sexta, das 12h à 0h e das 18h às 23h; aos sábados, das 10h à 1h; e aos domingos, das 10h às 22h.

Serviço: Sky Hall Garden Rua Haddock Lobo, 1327 – Jardins, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a sexta, das 12h à 0h e das 18h às 23h; sábado, das 10h à 1h; domingo, das 10h às 22h | Reservas: (11) 97689-3567. Sky Hall Terrace Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327 – Vila Olímpia, São Paulo/SP | Reservas: (11) 94552-5370

Gurumê

Pirarucu Gurumê: novidades no cardápio, com ingredientes amazônicos (JBS/Divulgação)

O Gurumê São Paulo, na Vila Madalena, reabre após o recesso de fim de ano, com funcionamento do almoço ao jantar. A volta do restaurante traz também novidades no cardápio, com ingredientes amazônicos (tucupi, puxuri, cariru) aplicados em pratos de matriz japonesa contemporânea, do caldo ao doce. Entre os destaques do novo menu estão Crudo de Vieira (R$ 79), que combina vieira fresca com sunomono de rabanete e pera asiática, o Ramen Gurumê (R$ 75), feito com massa fresca em caldo de tucupi negro e shoyu e o Noodles Gurumê (R$ 79): Noodles com porco Berkshire desfiado marinado no shoyu e gengibre, todos disponíveis também no delivery.

Serviço: Rua Natingui, 1536 – Vila Madalena, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h; sexta e sábado, das 12h às 0h; domingo, das 12h às 22h | Tel.: (11) 5194-6300 | Delivery: gurume.com.br ou app Gurumê

Banzeiro SP

No Banzeiro, o chef Felipe Schaedler apresenta ao público paulistano uma leitura contemporânea da culinária amazônica, baseada em pesquisa, valorização de ingredientes nativos e respeito às tradições da região Norte. Reconhecida pelo Guia Michelin com o selo Bib Gourmand, a casa tem como proposta revelar a diversidade da floresta por meio de pratos autorais e cheios de identidade. Entre os destaques do cardápio estão o Filé de pirarucu na brasa com escamas de banana, queijo meia-cura e batata bolinha assada no forno à lenha, além das icônicas costelinhas de tambaqui agridoce, que sintetizam o equilíbrio entre técnica, sabor e memória afetiva presentes na cozinha do Banzeiro.

Serviço: Rua Tabapuã, 830 – Itaim Bibi, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h30 às 15h30 e das 19h às 23h30; sábado, das 12h às 16h e das 19h à 0h; domingo, das 12h30 às 17h | Tel.: (11) 2501-4777

Cittadino - Grand Hyatt São Paulo

Em 2025 o lobby do Grand Hyatt São Paulo passou por uma reforma completa e agora acomoda três diferentes operações. A principal novidade é o Cittadino, restaurante de cozinha italiana contemporânea, mas executada com técnica apurada e respeito aos ingredientes, em sua maioria importados da terra da bota. O restaurante abre todos os dias e vai estar aberto na primeira semana de janeiro.

Dos pães às sobremesas, tudo o que chega à mesa é feito na casa, que aposta em massas artesanais frescas produzidas diariamente no ateliê que fica dentro do restaurante, aos olhos do público, convidando-os a acompanhar de perto cada etapa da produção. No comando, está Diogo Menezes, reconhecido como melhor chef de Gramado em 2024 e com mais de 20 anos de experiência na gastronomia, com passagens por importantes italianos do país.

Do menu de entradas, merece destaque o Crudo di Denver, um tartar com mil folhas de aipim, picles de maxixe e bottarga (R$80). As massas, carro-chefe da casa, contam com pratos como Rigatoni alla Carbonara, de base clássica, com guanciale e pecorino romano, mas com gema curada ralada e finalizado com cebolete (R$95), Tagliolini al limone con crudo di tonno, preparado na manteiga com limão siciliano, creme de burrata e pistache (R$105) e Cavatelli con aragosta alla griglia, lagosta servida com molho bisque, camarões, ovas de mujol e aioli de limão (R$220).

Serviço: Av. das Nações Unidas, 13.301 – São Paulo/SP | Horário de funcionamento: almoço, segunda a sexta, das 12h às 15h; sábados, domingos e feriados, das 12h30 às 16h; jantar, todos os dias, das 19h às 23h | Tel.: (11) 2838-1234

Bar da Dona Onça

Durante o período de festas, o Bar da Dona Onça suspendeu temporariamente o atendimento ao público, mas já está de portas abertas para 2026. A partir da reabertura, a casa segue recebendo quem circula pelo Centro de São Paulo com seu cardápio dedicado à cozinha popular brasileira, reunindo pratos afetivos, porções de boteco e receitas já consagradas pelo público. Localizado no Edifício Copan, o ambiente continua sendo um ponto de encontro diverso e animado, ideal tanto para almoços quanto para mesas mais demoradas no início do ano.

Serviço: Av. Ipiranga, 200 – Edifício Copan, CJ 27 e 29 – Centro, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h | Tel.: (11) 3257-2016

Merenda da Cidade

Merenda da Cidade: serviços de almoço no Centro de São Paulo (Mauro Holanda/Divulgação)

No período de festas, o Merenda da Cidade fez uma breve pausa no atendimento, mas a casa já retomou os serviços de almoço no Centro de São Paulo. Aberto ao público como uma extensão do refeitório dos colaboradores do grupo, o restaurante volta a oferecer diariamente um prato do dia, também com opções veganas e vegetarianas, que traduz a cozinha brasileira do cotidiano, sempre acompanhado de refresco e sobremesa. Com funcionamento exclusivo no almoço, o endereço tem proposta de comida bem-feita, ingredientes cuidadosos e preços justos, sendo uma escolha prática para quem começa o ano circulando pelo centro e busca refeições simples, completas e sem excessos.

Serviço: Rua Epitácio Pessoa, 98 – Centro, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: diariamente, das 12h às 15h30 | Tel.: (11) 4210-4936

Bráz Pizzaria

A Bráz Pizzaria é uma boa pedida para quem quer retomar a rotina gastronômica com bons ingredientes e receitas bem resolvidas. Para começar, vale provar o Carpaccio de Abobrinha, entrada leve feita com lâminas de abobrinha fresca, alcaparras, tomate e fior di latte, acompanhada de pão da casa e crostini (R$ 48). Outra opção é o Calzone Seu Luis, recheado com provola e escarola, finalizado com molho de tomate italiano e parmesão (R$ 44). Como destaque da estação, a casa apresenta a Escarola Affumicata, pizza que combina provola italiana defumada, escarola, pancetta crocante, cogumelo portobello e raspas de limão siciliano (R$ 149), em uma combinação equilibrada e com frescor na medida.

Serviço: Rua Graúna, 125, Moema, São Paulo, tel.: 11 5561-1736. Horário de funcionamento: domingo a quarta, das 18h30 às 23h30. Quinta a sábado, das 18h30 à 0h30. Rua Vupabussu, 271, Pinheiros, São Paulo. Tel.: 3037-7975. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h às 23h30. Rua Piracuama, 155, Perdizes, São Paulo, tel.: 2366-9894. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h às 23h30. Rua Sergipe, 406, Higienópolis, São Paulo, tel.: 3214-3337. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h às 23h30. Rua Apucarana, 1572, Tatuapé, São Paulo, tel.: 2676-2121 / 2268-2501 / 2676-2457. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h às 23h30. Rua Abílio Soares, 912 – Paraíso, São Paulo, tel.: 5555-0576. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h às 23h30. Rua Gandavo, 447 - Vila Mariana, São Paulo, tel.: 5082-3800. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h às 23h30. Av. São Gualter, 679 – Alto de Pinheiros, São Paulo. Horário de funcionamento: Segunda a quinta das 18h30 às 23h30; Sexta e sábado das 18h às 00h30; Domingo, das 18h30 às 23h30.