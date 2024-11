Bar flutuante da Heineken chega a Curitiba após sucesso em São Paulo

Durante os 30 dias em que esteve em funcionamento em São Paulo, o bar flutuante da Heineken no Rio Pinheiros causou um enorme frisson entre os paulistanos. O agendamento virtual se esgotava logo depois que cada nova data abria e sempre esteve repleto de boa comida e boa bebida, aliado com uma diversidade de apresentações musicais. Agora, toda essa experiência desembarca em Curitiba a partir da sexta-feira, dia 8 de novembro.

O bar na capital paranaense é instalado no lago da Pedreira Paulo Leminski. A ação segue o mesmo propósito da edição paulistana, ajudar o entorno de onde está instalado. A operação do bar terá parte do lucro revertido para a abertura de um edital, focado em projetos da comunidade, que beneficiem a cidade de Curitiba. Mais informações serão reveladas em breve.

Em entrevista à EXAME Casual, durante a abertura do bar em São Paulo no ano passado, Maurício Giamellaro, CEO da Heineken, contou que a ideia surgiu – dele – e que a ação fica dentro da plataforma da cervejaria chamada de Green Your City. "O nosso objetivo central foi provocar o paulistano a repensar no uso do rio e também ajudar. Toda a receita gerada com a venda de bebidas e de comidas no foi revertida para a SOS Mata Atlântica, nossa parceria", afirmou ele na ocasião.

Como funciona

Aberto ao público de quinta a domingo, entre 8 e 24 de novembro, o Floating Bar tem 400 metros quadrados, idealizado e executado pela Atenas, agência responsável pelo planejamento, criação e execução da plataforma de cultura e sustentabilidade da Heineken no Brasil. Sua operação é realizada com copos reutilizáveis e o espaço terá intérprete de libras e áreas de acessibilidade.

O acesso é gratuito e será controlado por agendamento, feito por meio de um site criado para o bar flutuante. Os ingressos serão disponibilizados toda terça-feira às 17h no site. Ele direciona o público para o Sympla, para obter ingresso de visita ao espaço, de quinta à domingo, da mesma semana. Filas de espera também poderão ocorrer, dependendo da capacidade de atendimento no dia, no horário e no local.

A capacidade é para até 400 convidados de forma rotativa. Além das atrações musicais que serão reveladas no site, o evento vai contar com um cardápio de comidas harmonizadas com chope Heineken. Para beber e brindar, o mixologista Alexandre D’Agostino criou opções de drinks exclusivos que levam um toque de cerveja na composição.

Serviço

Floating Bar

Localização: Pedreira Paulo Leminski

Funcionamento: Quinta a domingo

Período: 08/11 a 24/11

Agendamento: disponível por meio do site.