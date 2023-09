Heineken abre bar flutuante temporário dentro do rio Pinheiros; veja como ir

Rio Pinheiros, na Zona Sul de São Paulo. Esse é o local escolhido pela Heineken para montar o seu mais novo bar flutuante temporário, que abre no próximo sábado, 30. Em um primeiro momento o lugar não parece ser o mais óbvio para colocar uma estrutura como essa, mas tudo tem um objetivo: chamar a atenção da população para as condições do rio, um dos mais importantes da capital a paulista e poluído há décadas.

Maurício Giamellaro, CEO da Heineken, conta que a ideia surgiu -- dele -- há cerca de um ano e fica dentro da plataforma da cervejaria chamada de Green Your City. "O nosso objetivo central é provocar o paulistano a repensar no uso do rio e também ajudar. Toda a receita gerada com a venda de bebidas e de comidas no bar vai ser revertida para a SOS Mata Atlântica, nossa parceria", explica.

De fato, a experiência provoca uma reflexão sobre como usamos o rio Pinheiros, começando pelo acesso ao bar, feito pela via expressa da Marginal Pinheiros, no Parque Bruno Covas, sentido Interlagos, em frente ao shopping Cidade Jardim. O espaço passa por obras de revitalização, o que dificulta a chegada ao local. Além disso, é possível ver a poluição e dejetos presentes nas águas.

Mauro Homem, vice-presidente de sustentabilidade e assuntos corporativos do grupo Heineken, reconhece que o Pinheiros não está revitalizado. "Temos um rio potencialmente belíssimo em São Paulo. Para a construção do espaço pensamos no mínimo de intervenção possível, como circularidade de materiais e energia gerada com placas solares. A expectativa é gerar pelo menos R$ 1 milhão que serão usado em projetos no Pinheiros", diz.

Revitalização do Pinheiros

A Heineken é uma das patrocinadoras de diversos projetos de revitalização do rio Pinheiros. Pelo acordo, a marca participa e colabora com as iniciativas de revitalização do rio e seu entorno como a construção das ciclovias e todas as frentes que integram o projeto. A marca estará presente com sinalizações ao longo de todo o parque, e terá um calendário de eventos e ativações, sendo o Floating Bar o primeiro deles.

Funcionamento temporário

O Floating Bar vai funcionar do dia 30 de setembro até 29 de outubro, de sexta a domingo. O acesso é gratuito e será controlado por agendamento, feito por meio de um site criado para o bar flutuante. Os ingressos ficam disponíveis a partir desta quarta-feira 27, às 17 horas.

A partir da próxima semana, todas as quartas-feiras, às 17h, é aberto um novo agendamento para visita de sexta à domingo daquela mesma semana. Filas de espera também poderão ocorrer, dependendo da capacidade de atendimento no dia, no horário e no local.

A estrutura de 400 metros quadrados fica do lado da ciclovia -- que não será fechada -- e foi elaborada pela Atenas, agência responsável pelo planejamento, criação e execução da plataforma de cultura e sustentabilidade da marca Heineken no Brasil. Tem capacidade para receber até 100 pessoas por vez.

Do lado da entrada do Parque Bruno Covas, tem uma estrutura para recepcionar as pessoas. O acesso ao outro lado do rio pode ser feito por vans e carros elétricos, pensamentos principalmente para pessoas com mobilidade reduzida, ou por uma passarela flutuante que foi criada especialmente para o bar.

No cardápio de bebidas está, claro, o chope Heineken, na versão normal (por R$ 15) ou sem álcool (R$ 12). O bar contará ainda com a parceria do bartender Alê D'Agostino, que criou uma carta de drinques especiais com cerveja Heineken. Para comer, petiscos, com preços que variam de R$ 29 a R$ 67.

Serviço

Floating Bar

Localização: Parque Bruno Covas

Funcionamento: Sexta a domingo - das 17h às 23h

Período: 30/09 a 29/10

Agendamento: disponível por meio do site.