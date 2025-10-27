Bairro da Liberdade é eleito como um dos 25 melhores destinos do mundo

A Lonely Planet, maior editora de guias de viagem do mundo, elegeu o bairro da Liberdade, em São Paulo, como um dos 25 melhores destinos turísticos do mundo para 2026. Premiado como "melhor híbrido de entre a cultura e a gastronomia", o bairro com fortes traços asiáticos e africanos no centro da cidade foi o único destino brasileiro na edição do guia.

Os icônicos postes vermelhos em formato de luminária demarcam o centro gastronômico e cultural do distrito. Localizado entre a Sé, Vila Mariana, Bela Vista e Cambuci, a Liberdade é ocupada desde pelo menos o século XVII, época em que havia em seu centro o Largo da Forca.

No século XIX, ela passou a ser conhecida como Bairro da Pólvora e depois foi renomeada. Originalmente, era uma região de trabalhadores, que ligava o centro de São Paulo à região de Santo Amaro. A partir do início do século XX, imigrantes japoneses começaram a ocupar a região e criaram um dos mais tradicionais redutos nipo-brasileiros do Brasil.

Recomendações da Lonely Planet

Para passeios históricos, a Lonely Planet indicou o Museu da Imigração Japonesa, para entender a história da comunidade nipo-brasileira da cidade, e a Capela dos Aflitos para descobrir as origens afro-brasileiras da Liberdade.

Já as recomendações gastronômicas foram a Feira da Liberdade, que funciona apenas nos finais de semana, o Lamen Kazu e o Laomazi, um misto de comida chinesa e tailandesa.

A Lonely Planet também indicou atividades geek na região e o Templo Lohan.

Lonely Planet's Best in Travel

O Lonely Planet’s Best in Travel é um guia anual organizado pela editora para divulgar as 25 viagens consideradas "imperdíveis" para o ano seguinte. A edição de 2026 contou com destinos na Tailândia, Camboja, Finlândia, México, Guatemala, Colômbia, entre outros.

Um time de especialistas em viagens compilam suas escolhas para o guia e trazem descrições de cada destino, além de recomendações de atividades, atrações e culinária.