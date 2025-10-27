Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Bairro da Liberdade é eleito como um dos 25 melhores destinos do mundo

A Lonely Planet recomendou o bairro tradicional do centro de São Paulo como 'melhor híbrido de entre a cultura e a gastronomia'

Bairro da Liberdade, em São Paulo (Prefeitura de São Paulo/Divulgação)

Bairro da Liberdade, em São Paulo (Prefeitura de São Paulo/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19h39.

A Lonely Planet, maior editora de guias de viagem do mundo, elegeu o bairro da Liberdade, em São Paulo, como um dos 25 melhores destinos turísticos do mundo para 2026. Premiado como "melhor híbrido de entre a cultura e a gastronomia", o bairro com fortes traços asiáticos e africanos no centro da cidade foi o único destino brasileiro na edição do guia.

Os icônicos postes vermelhos em formato de luminária demarcam o centro gastronômico e cultural do distrito. Localizado entre a Sé, Vila Mariana, Bela Vista e Cambuci, a Liberdade é ocupada desde pelo menos o século XVII, época em que havia em seu centro o Largo da Forca.

No século XIX, ela passou a ser conhecida como Bairro da Pólvora e depois foi renomeada. Originalmente, era uma região de trabalhadores, que ligava o centro de São Paulo à região de Santo Amaro. A partir do início do século XX, imigrantes japoneses começaram a ocupar a região e criaram um dos mais tradicionais redutos nipo-brasileiros do Brasil.

Recomendações da Lonely Planet

Para passeios históricos, a Lonely Planet indicou o Museu da Imigração Japonesa, para entender a história da comunidade nipo-brasileira da cidade, e a Capela dos Aflitos para descobrir as origens afro-brasileiras da Liberdade.

Já as recomendações gastronômicas foram a Feira da Liberdade, que funciona apenas nos finais de semana, o Lamen Kazu e o Laomazi, um misto de comida chinesa e tailandesa.

A Lonely Planet também indicou atividades geek na região e o Templo Lohan.

Lonely Planet's Best in Travel

O Lonely Planet’s Best in Travel é um guia anual organizado pela editora para divulgar as 25 viagens consideradas "imperdíveis" para o ano seguinte. A edição de 2026 contou com destinos na Tailândia, Camboja, Finlândia, México, Guatemala, Colômbia, entre outros.

Um time de especialistas em viagens compilam suas escolhas para o guia e trazem descrições de cada destino, além de recomendações de atividades, atrações e culinária.

Acompanhe tudo sobre:TurismoSão Paulo capital

Mais de Casual

O 'hype da sauna' é real? O ritual de bem-estar que conquista até o ambiente de trabalho

No Lineup: como foi o festival próprio da Heineken com proposta ousada

Como a Rolex quer ajudar a devolver a mobilidade de pessoas com paralisia

Amazon lidera nova era do entretenimento fora dos Estados Unidos

Mais na Exame

Tecnologia

Nike aposta em tênis com tecnologia robótica em projeto que deve redefinir a corrida

Economia

Eleições na Argentina 'fizeram EUA ganharem muito dinheiro', diz Trump

Casual

O 'hype da sauna' é real? O ritual de bem-estar que conquista até o ambiente de trabalho

Invest

China mantém liderança global na produção e exportação da indústria leve