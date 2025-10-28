Royal Caribbean eleva previsão de lucro e vê demanda forte por viagens

A Royal Caribbean elevou nesta sua previsão de lucro ajustado para o ano ao indicar que os consumidores continuam dispostos a gastar mais com viagens e lazer, mesmo diante de um ambiente econômico mais cauteloso.

A empresa espera um lucro ajustado entre US$ 15,58 e US$ 15,63 por ação, acima da estimativa anterior de US$ 15,41 a US$ 15,55, embora ligeiramente abaixo da projeção de US$ 15,70 feita por analistas de mercado, de acordo com informações do The Wall Street Journal.

O lucro líquido da companhia no terceiro trimestre atingiu US$ 1,58 bilhão, o equivalente a US$ 5,74 por ação, ante US$ 1,11 bilhão (US$ 4,21 por ação) registrados um ano antes.

Já o lucro ajustado ficou em US$ 5,75 por ação, superando as expectativas de US$ 5,69, segundo a consultoria FactSet. A receita total somou US$ 5,14 bilhões, avanço em relação aos US$ 4,89 bilhões do mesmo período de 2024, mas ligeiramente abaixo da previsão de US$ 5,17 bilhões de Wall Street.

Clima adverso

A Royal Caribbean informou que o quarto trimestre deve registrar impacto de condições climáticas desfavoráveis e da extensão do fechamento temporário de Labadee, destino localizado no Haiti, que permanecerá fora dos roteiros até abril de 2026 por motivos de segurança.

Apesar desses fatores, a companhia aponta que o interesse por viagens de cruzeiro continua elevado, sustentado pelo comportamento do consumidor que mantém gastos com lazer e turismo. Pesquisa independente da empresa mostra que três em cada quatro viajantes pretendem manter ou ampliar o orçamento para férias nos próximos 12 meses.

O presidente-executivo Jason Liberty afirmou que o público segue comprometido com "experiências de viagem", mesmo diante do aumento dos custos. Segundo ele, a base de clientes permanece sólida, com níveis de emprego e renda estáveis, o que contribui para a resiliência da demanda.