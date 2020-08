Ayrton Senna foi o piloto mais rápido da história – e quem diz é a Amazon

A discussão sobre o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos tem pouco de racional. Os critérios variam de torcedor para torcedor, de número de vitórias a ousadia nas pistas. Eis que agora o serviço de big data da Amazon trouxe um dado que pode acabar com as polêmicas. Ou não. Em se tratando de velocidade nas pistas, Ayrton Senna é o maior de todos os tempos.

O ranking divulgado pelo Amazon Web Services e pela organização da Fórmula 1 apontou o piloto brasileiro, que faleceu tragicamente no autódromo de Ímola em 1994, como o mais veloz do mundo. Essa foi a conclusão após a análise de dados de todos os pilotos da categoria de 1983 até os tempos atuais. A divulgação coincide com os festejos do aniversário de 70 anos da mais conceituada categoria do automobilismo.

A AWS afirmou ter construído uma ferramenta de machine learning para analisar o desempenho puro de cada piloto com base nas voltas de classificação. A performance foi então comparada ao respectivo companheiro de equipe do piloto ao longo do intervalo de tempo, de modo a formar uma teia de dados de desempenho interligados.

Ayrton Senna: comemorando vitória no GP de Mônaco pela Fórmula 1 Ayrton Senna: comemorando vitória no GP de Mônaco pela Fórmula 1

Cada piloto foi comparado ao seu companheiro de equipe, que foi comparado a outro companheiro de equipe, e assim por diante. O sistema fez com que a evolução tecnológica dos carros e equipamentos tivessem pouca influência na comparação.

Quando morreu, na terceira corrida de 1994, Senna corria pela Williams e tinha como companheiro de equipe o britânico Damon Hill, mais lento. Mas o brasileiro já chegou a ter ao seu lado Alain Prost, indiscutivelmente um dos grandes pilotos de todos os tempos.

O serviço da Amazon pegou os tempos de todos os treinos de classificação e criou uma teia de dados com a velocidade bruta dessas voltas. O resultado, segundo os computadores da empresa, apontou então o tricampeão brasileiro como o mais veloz. Atrás dele ficou Michael Schumacher, a apenas 0,114 segundos de diferença.

O ranking ganha relevância pela qualidade dos pilotos que tiveram seus dados analisados. A lista é enorme: além de Senna, Schumacher e Prost, temos Lewis Hamilton, o também brasileiro Nelson Piquet, e por aí vai.

Um dado curioso da lista é a presença de pilotos que ainda correm o circuito. Além de Hamilton, que ficou em terceiro lugar nesse ranking, estão Max Verstappen, da Red Bull Racing, e Charles Leclerc, da Ferrari, ambos com apenas 22 anos. Sem contar vencedores natos, como o bicampeão Fernando Alonso e o tetracampeão Sebastian Vettel.

Ayrton Senna já havia sido apontado como o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos em uma eleição feita pela revista inglesa Autosport, com votos de 217 corredores que passaram pela categoria, em 2009.

O segundo colocado, aqui, também foi Michael Schumacher, com Juan Manuel Fangio na terceira colocação. Ambos têm mais conquistas do que o brasileiro. O alemão conquistou sete títulos e o argentino, cinco.

Agora, no entanto, não são as opiniões que contam, e sim os algoritmos.

Confira a classificação completa do grid da AWS:

Ayrton Senna

Michael Schumacher +0.114s

Lewis Hamilton +0.275s

Max Verstappen +0.28s

Fernando Alonso +0.309s

Nico Rosberg +0.374s

Charles Leclerc +0.376s

Heikki Kovalainen +0.378s

Jarno Trulli +0.409s

Sebastian Vettel +0.435s