Por que jato executivo virou 'queridinho' dos brasileiros e levou empresa investir US$ 26 milhões

Em um mercado onde tempo e exclusividade valem ouro, os jatos executivos se tornaram o novo objeto de desejo de um segmento crescente de brasileiros. Entre eles, o Gulfstream G550 se destaca como preferido de muitos empresários e celebridades no Brasil. Sua principal característica é a autonomia: o modelo é capaz de realizar voos diretos de São Paulo a São Francisco, nos Estados Unidos, sem escalas. Cidades como Londres e Frankfurt também estão ao alcance de uma viagem sem paradas.

Tamanha demanda levou a Prime You – empresa especializada no compartilhamento de aviões, helicópteros, embarcações, imóveis e carros esportivos – a incorporar um Gulfstream G550 ao seu portfólio, com um investimento de US$ 26 milhões. “A chegada do Gulfstream G550 atende à demanda crescente por aeronaves capazes de realizar voos intercontinentais sem escalas”, afirma Marcus Matta, CEO e fundador da Prime You.

Em 2024, a Prime You também anunciou a aquisição do Gulfstream G700, tornando-se a primeira empresa a operar esse modelo no Brasil. Com isso, seu investimento total na aviação executiva ultrapassou US$ 110 milhões no ano.

O portfólio de aviação da Prime You inclui os jatos executivos Phenom 100, Phenom 300, Learjet 60, Legacy 650 e G700, além dos helicópteros Robinson R66 Turbine, Esquilo, Agusta e EC 155 B1.

No sistema de propriedade compartilhada da Prime You, o G550 é dividido entre até três cotistas, que investem uma fração do valor total da aeronave. Cada cotista tem direito a utilizar o jato por pelo menos 110 dias ao ano. Além do valor da cota, há uma taxa mensal para cobrir custos fixos e outra por hora voada, que inclui despesas com combustível, lubrificante e manutenção.

Gulfstream G550

O Gulfstream G550 marcou a história da fabricante ao atingir quase 600 unidades produzidas. Considerado um jato executivo de ultralongo alcance, ele possui autonomia de 6.750 milhas náuticas (12.500 km) em regime de cruzeiro. Com capacidade para 14 passageiros e até quatro tripulantes, sua cabine ampla inclui galley dianteira customizada, banheiros dianteiro e traseiro, possibilidade de montagem de cama para até sete pessoas e compartimento de bagagem de 6,4 metros cúbicos.

A cabine é equipada com o Gulfstream Cabin Management System (CMS), um sistema altamente integrado que permite o controle intuitivo de áudio, vídeo, iluminação e temperatura. O conforto se estende aos assentos em couro e detalhes metálicos, criando um ambiente sofisticado. A aeronave possui 29,38 metros de comprimento, 28,5 metros de envergadura e 7,86 metros de altura.