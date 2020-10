Ator Klebber Toledo, da Globo, abre estúdio de tatuagem de 500 mil reais

Inaugurado há três anos, o estúdio de tatuagem Old Factory Tattoo abre as portas de sua quarta unidade hoje (1) com uma celebridade no quadro societário. Falamos do ator Klebber Toledo, da Globo, que participou da novela Êta Mundo Bom e está escalado para Olho por Olho, de João Emanuel Carneiro, prevista para entrar no ar em 2022. A rede foi fundada pelo empresário carioca Renato Vidal, amigo do global, que estreia agora no negócio e não revela quanto investiu do próprio bolso.

A nova unidade, no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, custou 500 mil reais. A expectativa de faturamento inicial é de 300 mil reais e, nos primeiros doze meses, de 1 milhão de reais. A novidade ocupa um loft de dois andares que soma 120 metros quadrados e a decoração remete ao estilo industrial. Além do espaço destinado às tatuagens há uma lojinha com produtos femininos e masculinos de marcas parceiras, como Evoke e New Era. Leia a entrevista concedida pelo ator sobre o negócio.

Por que investir nesse mercado?

Fiz uma pesquisa de mercado muito grande. A Old Factory Tattoo já tem três lojas e essa será a quarta, então é um negócio que tem andado muito bem. Pelas estatísticas, a cada dez pessoas no Brasil, seis delas possuem tatuagem. Acredito que o preconceito está indo embora e tem que ir cada vez mais, porque a tatuagem tem que ser vista como arte. O tatuador é um artista e muitas vezes é marginalizado pelo seu estilo de vida. Então não só o mercado é favorável, como também promove uma causa de igualdade.

De que forma pretende ajudar o negócio concretamente?

Potencializando a imagem da Old Factory ao máximo. A minha profissão de ator traz uma visibilidade natural e com isso pretendo ajudar desmistificando e desmarginalizando essa imagem preconceituosa que às vezes a sociedade pode ter. Quero dar uma nova visibilidade para os tatuadores e também para as tatuadoras, pois é um mercado que vem crescendo muito para as mulheres.

Há planos de criar novas unidades?

Com certeza. Essa é a quarta unidade e iremos inaugurar também outra no ParkJacarepaguá juntamente com a abertura do shopping. A princípio a ideia é expandir pelo Rio de Janeiro, mas já prospectando possibilidades em outras regiões do país como sul, centro oeste e, futuramente, São Paulo.

Tem tatuagens, certo?

Sim, algumas. Nas panturrilhas tenho uma que é referente ao surf e outra ao mundo e à natureza. Nas costelas tenho uma que remete ao meu signo, de gêmeos, que foi a primeira que fiz. E acabei de fazer uma no braço, na nova unidade da Old Factory Tattoo. Essa tem um significado mais relacionado ao mundo, onde as vezes se vive mais solitariamente e mesmo assim se tenta defender aquilo que você acredita.

Old Factory Tattoo

Endereço: Barra Shopping – Av. das Américas, 4666, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro