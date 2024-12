ASICS lança primeiro tênis com a marca Senna na categoria Sportstyle

Após criar tênis inspirado no carro em que Senna foi tricampeão de Fórmula 1 e um GEL-Cumulus batizado com o nome do piloto, a ASICS apresenta sua primeira colaboração com a marca Senna na categoria Sportstyle. A parceria apresenta produtos que reimaginam o estilo de vida de Senna para uma nova geração.

Um precursor da preparação física no automobilismo, Senna integrava corridas de mais de 10 km à sua rotina diária, demonstrando disciplina e determinação, pilares da filosofia “Sound Mind, Sound Body” da ASICS.

"Trazer para a ASICS Sportstyle o legado de Ayrton Senna, uma figura tão importante no Brasil e no mundo, é uma honra. Nesta collab, capturamos a estética e a personalidade de Senna nos anos 90, criando um produto que é, ao mesmo tempo, inovador e carregado de história. Estamos animados em compartilhar essa parceria com o público neste momento tão especial", diz Constanza Novillo, diretora de marketing da ASICS América Latina.

ASICS apresenta sua primeira colaboração com a marca Senna na categoria Sportstyle (ASICS/Divulgação)

Os modelos celebram a personalidade e o estilo de vida do piloto. O primeiro, inspirado no macacão que Senna usava ao conquistar seus três títulos mundiais de Fórmula 1, traz elementos que remetem ao forro do traje e detalhes do icônico capacete. Já o segundo modelo presta homenagem ao carro preto e dourado com o qual o piloto conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, exibindo acabamentos sofisticados e a frase “Seek Your Truth” gravada no pé esquerdo, um lema que encapsula sua busca pela excelência.

“Como poucos, Senna é uma figura que consegue agregar ao redor do mundo fãs e admiradores que possuem perfis e preferências diferentes. E a parceria com a ASICS, em especial este lançamento, captura muito bem a união da performance com o lifestyle da época em produtos que conectam a história do Ayrton com novos públicos”, diz Thiago Fernandes, diretor executivo de operações e novos negócios da Senna Brands, empresa responsável pela gestão do legado do piloto.

Os produtos estarão disponíveis globalmente, e no Brasil em lojas selecionadas da ASICS e parceiros como Guadalupe, Your ID, Artwalk, O’Store, Dafiti, Sunik e Senna Shop por R$ 1.099,99, a partir do dia 10 de dezembro.