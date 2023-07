Ayrton Senna em outras pistas: piloto e corredor é homenageado em novo tênis da Asics

Com tênis de alta performance, a Asics tem propriedade para falar em corrida. Mas, desta vez, a marca japonesa decidiu combinar outro tipo de esporte que envolve alta velocidade: a Fórmula 1.

Em homenagem a Ayrton Senna, a Asics anuncia hoje, 10, o lançamento da nova edição do GEL-Cumulus Senna. Com tecnologia do GEL-Cumulus 24 SE, as cores escolhidas para a peça foram o azul marinho para o cabedal e o vermelho para os detalhes dos últimos ilhoses e da fita traseira do calcanhar, remetendo às cores de um dos carros em que Senna fez testes para entrar para a Fórmula 1, em 1983, inspiração para este novo modelo que celebra os 40 anos dos primeiros testes do piloto da categoria.

A parceria da Asics com a marca Senna tem origem na paixão do piloto também pela corrida de rua, como principal forma de se preparar física e mentalmente para pilotar. Senna costumava correr diariamente mais de 10 quilômetros em um ritmo próximo a 4:00/km, mostrando que sua alta performance ia além das pistas de Fórmula 1.

“A filosofia de preparo físico e mental do Senna para competir está diretamente ligada aos valores da ASICS: é preciso ter uma mente sã em um corpo são para grandes conquistas. Em 2023 completam 40 anos dos testes de Senna para entrar na F1 e, por isso, escolhemos as cores de um dos carros que ele usou nessa época, para inspirar as pessoas a buscarem sua melhor versão, assim como Senna buscou”, comenta Alexandre Fiorati, Presidente e CEO da ASICS América Latina.

A assinatura da marca Senna “Seek Your Truth” (Busque Sua Verdade) está presente no cadarço e se baseia no DNA e olhar pessoal do piloto.

“Ayrton deixou um legado de muita inspiração para os brasileiros, e parcerias como essa com a ASICS ajudam a dar continuidade nessa jornada de aspiração, além de impactar ainda mais pessoas com sua história, sobretudo para quem não teve a chance de acompanhá-lo durante sua excepcional carreira e terá agora oportunidade de ter um produto premium que remete às memórias do ídolo nacional que foi Ayrton Senna”, diz Bianca Senna, sobrinha do piloto e CEO da Marca Senna.

O novo ASICS GEL-Cumulus Senna

A exclusiva tecnologia GEL para absorção do impacto, proteção e conforto está presente nas áreas que recebem maior carga no momento do impacto, no calcanhar e na articulação do dedão do pé. Outra tecnologia presente neste modelo é a FF Blast na entressola que proporciona leveza, maior retorno de energia, eficiência e conforto, permitindo uma experiência de pouso mais suave na passada.

A peça conta com detalhes como o “S” na lingueta e as cores do capacete no gorgorão e nas palmilhas, feitas em ORTHOLITE X-55 que proporciona mais suporte e conforto.

Além disso, também acompanha um cadarço vermelho extra, para os fãs do piloto que quiserem deixar o visual ainda mais parecido com o do carro. O GEL-Cumulus Senna possui cabedal em Jacquard Mesh altamente respirável e oferece melhor ajuste aos pés proporcionando também mais conforto.

Para completar a celebração desta homenagem, o jornalista Reginaldo Leme, especializado em automobilismo que acompanhou a trajetória de Senna no esporte de perto, inclusive sendo o primeiro a entrevistá-lo como campeão do mundo, no Japão, em 1988, também participou da campanha e comenta sobre a inspiração do tênis.

“De todas as fases que vivi com ele, talvez essa seja a que eu mais goste de lembrar. Eu o apresentei a cada um dos jornalistas amigos meus da imprensa internacional, gente que eu confiava e sabia da qualidade para dizer que não estava apresentando apenas um bom piloto, mas sim um multicampeão. O Ayrton era extremamente dedicado a dois tipos de preparação, a física e a mental. Ele foi um dos que descobriu que estando bem fisicamente, sua mente funciona melhor. Obviamente o Senna não contava que fossem acontecer homenagens nesse nível, mas ele estaria se sentindo muito bem em se tratando de alguma coisa ligada a um esporte, como atletismo. Ele estaria muito feliz, ele está muito feliz, essa foi a vida dele”, comenta Reginaldo.

O GEL-Cumulus Senna é uma edição limitada e está disponível nas lojas e e-commerce da ASICS, Centauro e Senna Shop, por R$ 899,99.