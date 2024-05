Arquitetos indicam iniciativas para reconstrução de casas no RS

O Rio Grande do Sul está enfrentando os efeitos de uma das maiores tragédias climáticas do país. Mais de meio milhão de pessoas por todo o estado estão desabrigadas. Os danos das enchentes são incalculáveis e, por vezes, irrecuperáveis. É de extrema importância e urgência usarmos nossos conhecimentos em arquitetura para ajudar a população gaúcha a reconstruir seus lares. Listamos abaixo iniciativas relacionadas ao morar. Confira.

Meu Lar de Volta

O ‘Meu Lar de Volta’ aceita cadastros de quem precisa de ajuda e quem quer ajudar na limpeza e reconstrução das casas destruídas pelas enchentes. A partir daí, você pode se inscrever e participar das iniciativas oferecidas pela plataforma. Para quem quer ajudar, os serviços incluem apoio na limpeza das casas e doação de materiais de limpeza, itens de higiene, eletrodomésticos e cestas básicas.

SOS RS - Voluntariado de reconstrução de casas

O Instagram ‘Instituto das Cidades Responsivas’ (@responsivecities) está organizando um grupo de engenheiros, arquitetos, designers e quem mais se interessar a reconstruir os lares arrasados pelas enchentes. Marcas interessadas em doar materiais de construção para todas as etapas do projeto também são bem-vindas e encontram espaço no formulário de inscrição.

Arquitetos e Engenheiros pela Reconstrução do Rio Grande do Sul

Além de reunir profissionais da área de arquitetura para a reconstruir lares por todo o Estado, a equipe do Instagram @reconstrucaors está recolhendo doações de materiais para o projeto. Se você passou por uma reforma recentemente e tem qualquer tipo de equipamento sobrando na sua casa, é só entrar em contato com eles e entender para onde doar. É importante ressaltar que doação não é descarte, por isso, certifique-se de que o que for destinado para essa iniciativa esteja em bom estado e viável para uso.

MOPO Construções Modulares

A MOPO é uma empresa gaúcha especializada na construção de casas modulares. Com as enchentes no Rio Grande do Sul, eles têm se disponibilizado a desenvolver projetos de casas construídas com material resistente à água – tudo para realocar famílias desabrigadas o mais rápido possível.

Construide

A Construide é uma organização voltada para a construção de moradia para pessoas de baixa renda. Agora, o time de arquitetos está projetando a melhor solução para a reconstrução do estado e, até lá, estão aceitando doações via PIX para viabilizar o projeto.

Sua doação faz a diferença

Se você não for da área da arquitetura e construção e quiser ajudar, os Correios estão aceitando doações de roupas, itens de higiene e água potável em todo o Brasil de forma completamente gratuita. Há também voluntários e instituições recebendo doações e resgatando animais. Listamos seis opções para ajudar. Lembre-se: sua doação faz a diferença!