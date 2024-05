Frente fria: 5 cidades do Brasil terão menor temperaturas do ano hoje; RS tem risco de geada

Depois de dias imersos em uma onda de calor, o Brasil passa pela chegada de uma frente fria em cinco capitais nesta quarta-feira, 15. A maior atenção é para o Sul, que deve registrar a menor temperatura do país. O Rio Grande do Sul, ainda imerso nas enchentes que assolam o estado, apresenta risco de geada.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade de Porto Alegre tem mínima de 7ºC para esta quarta-feira. A capital é uma das mais afetadas pelas chuvas.]

Florianópolis também enfrenta baixas temperaturas hoje. A mínima prevista é de 12ºC. Alguns municípios da Serra Gaúcha e de Santa Catarina têm risco de geada, quando os termômetros registram marcas abaixo de 0°C.

O Brasil passa por um bloqueio atmosférico desde o fim de abril, que concentra massas de ar quente no país. Ele é o responsável por manter as chuvas no Sul, impedindo que as frentes frias avancem.

Veja as cidades que registram a menor temperatura do ano hoje

Segundo estimativas do Climatempo, as cidades de Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Rio Branco (AC) terão as menores mínimas do dia.

São Paulo e Rio de Janeiro também sentirão os efeitos da frente fria, mas sem temperaturas muito baixas. A capital paulista registra hoje mínima de 16ºC, ao passo que a capital fluminense pode chegar aos 18ºC.

Quando acaba a frente fria?

A chegada do frio será, no entanto, bem breve. Até sexta-feira, as temperaturas já devem subir de novo. Apesar de enfraquecer o bloqueio atmosférico e amenizar temperaturas, a massa de ar frio não é capaz de rompê-lo.