Apple TV+ espera aproveitar sucesso de rivais com série coreana

Na esteira do sucesso estrondoso sul-coreano Round 6, a Apple lançou sua primeira produção em língua coreana neste mês, que vai coincidir com o lançamento de seu serviço de streaming Apple TV+ na Coreia do Sul.

Baseada na história em quadrinhos de mesmo nome, Dr. Brain é um thriller de ficção científica sobre o cruel neurologista Koh Sewon, que tenta encontrar pistas sobre um misterioso acidente familiar por meio de experimentos cerebrais.

A investida da Apple no conteúdo coreano acontece enquanto a indústria de entretenimento do país atinge uma nova popularidade global, dos superastros do K-Pop, como o BTS, ao vencedor do Oscar em 2020, Parasita, e agora com Round 6, que se tornou o maior lançamento original da Netflix.

O diretor Kim Jee-woon disse que após os sucessos consecutivos de conteúdos coreanos, as audiências globais começaram a entender a cultura coreana através de obras artísticas, e afirmou que fez um esforço extra para que as traduções fossem feitas corretamente.

"Eu espero que Dr. Brain possa provar que há diversos trabalhos na Coreia do Sul que cobrem uma ampla variedade de gêneros, sensibilidades e materiais como as séries coreanas anteriores que se tornaram hits imensos", disse Kim em entrevista à Reuters.